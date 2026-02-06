onedio
Bugün İndirimde Neler Var? 6 Şubat 2026 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? 6 Şubat 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
06.02.2026 - 12:09

Şubat ayının bereketi devam ederken, Sevgililer Günü hazırlıklarını tamamlayacak ve günlük hayatınızı kolaylaştıracak en iyi teklifleri bir araya getirdik. 👇

 Bu içerik 06.02.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Gardırobunuzun kurtarıcısı olacak o temel parçaları tek seferde ve en uygun fiyatla tamamlamaya ne dersiniz?

Gardırobun temel ihtiyacı olan %100 pamuklu 5'li tişört paketi, uygun fiyatıyla tam bir fiyat/performans ürünü.

PAEN Basic 5'li T-shirt Paketi

Tatlı krizlerini suçluluk duymadan, en sağlıklı ve lezzetli şekilde geçiştireceksiniz.

Tatlı krizlerinize sağlıklı bir alternatif arıyorsanız, 12 adetlik bu karma kutu tam size göre. Katkısız içeriğiyle gün boyu enerjinizi yüksek tutar. 

Fropie Yüksek Protein Bar Tanışma Paketi

Spor rutininizde ihtiyacınız olan her şeyi tek bir pakette toplayıp hedeflerinize daha hızlı koşun.

Spora yeni başlayanlar veya rutinine devam edenler için ihtiyacınız olan tüm destekleyiciler tek bir pakette birleşti. Hedeflerinize ulaşırken bütçenizi yormayacak bir set.

Protein Ocean Fitness Paketi

Kışın yorgunluğunu el ve ayaklarınızdan tek seferde silip atın.

Kışın kuruyan el ve ayaklar için mucizevi bir çözüm sunan bu set, derinlemesine nemlendirme sağlıyor. Profesyonel bakımı evinize getiren bu fırsatla cildinizi ödüllendirebilirsiniz.

Mjcare El & Ayak Bakım Seti

Tezgah üstündeki o karışıklığa son verip mutfağınıza modern bir şıklık katın!

Modern mutfakların vazgeçilmezi olacak bu set, metal kapakları ve hediye etiketleriyle tezgahınıza şıklık getiriyor. Üç farklı boyut seçeneğiyle tüm baharatlarınızı düzenli tutmanızı sağlar.

Deconox 12’li Cam Baharatlık Seti

Mısırınızı patlatın, ışıkları kapatın ve evinizdeki o boş duvarı dev bir sinemaya dönüştürün.

Evinizi sinema salonuna çevirmeye ne dersiniz? Android 14 işletim sistemi ve Wi-Fi 6 desteğiyle 4K videoları bile sorunsuz yansıtan bu projektör, 130 inçlik dev görüntü deneyimi sunuyor.

Elinux HY300Pro+ Android 14 Projektör

"Ütüyü açık mı unuttum?" stresine teknolojik ve kesin bir çözüm getirin.

Evdeki cihazları telefonunuzla uzaktan kontrol etmenin en kolay yolu! Bu akıllı priz sayesinde ütüyü açık mı unuttum derdine son verebilirsiniz.

Cata Wi-Fi Akıllı Priz

Nefes aldığınız ortamın kalitesini artırırken evinizin havasını yumuşacık bir ışıkla değiştirin.

Işıklı tasarımıyla gece lambası görevi de gören bu H2O nemlendirici, ortamın havasını temizlerken aroma difüzörü özelliğiyle evinizin mis gibi kokmasını sağlar.

Sadece 198 TL. 

Robeve 300 ml Ultrasonik Hava Nemlendirici

Bileğinizde bir sanat eseri taşımaya ve zamanı en asil haliyle takip etmeye hazır olun.

Saat tutkunları için gerçek bir klasik olan Presage serisi, zümrüt yeşili kadranıyla asalet saçıyor. Ömürlük bir yatırım veya unutulmaz bir Sevgililer Günü hediyesi arayanlar için fiyatı oldukça cazip.

26.041,77 TL yerine 22.135,50 TL.

Seiko Presage SRPE15J Kol Saati

adidas Strutter Erkek Spor Ayakkabı ikonik yapısıyla gün boyu süren bir konfor sunuyor.

Günlük kullanımda maksimum konfor arayanlar için ikonik kalın taban yapısıyla dikkat çeken bu model, dayanıklılığı ve şıklığı bir arada sunuyor.

3.999 TL yerine 2.799 TL. 

adidas Strutter Erkek Spor Ayakkabı

Favori serumlarınızı ve şampuanlarınızı stoklamanın tam zamanı.

Saç ve cilt bakımının sevilen yerli markası HC Care'de, tüm ürünlerde sepette %25 indirim! 

HC Care Ürünlerinde Sepet Avantajı

Makyaj çantanızın lüks dokunuşu Bobbi Brown'da tüm ürünlerde %25 indirim başladı!

Hem kendinizi şımartmak hem de sevdiklerinize unutulmaz bir hediye almak için bu kampanya harika bir fırsat.

Bobbi Brown Sevgililer Günü İndirimi

Tüm içerikleri
