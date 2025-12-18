onedio
ASKİ Genel Müdürü Açıkladı: Ankara'nın Kaç Günlük Suyu Kaldı?

Ankara
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.12.2025 - 10:25

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay tarafından yapılan son açıklamalar, başkentin su rezervleri ve kuraklıkla mücadele stratejileri konusunda hayati bilgiler içeriyor. Mevcut su durumunu 'susuz kaldık' noktasında tanımlamasa da Akçay’ın uyarıları, 2026 yılına kadar uzanan süreçte suyun her damlasının ne kadar kıymetli olduğunu gözler önüne seriyor. Özellikle barajlardaki aktif doluluk oranının %5 civarına gerilemiş olması, teknik çözümlerin ve toplumsal duyarlılığın önemini artırıyor.

Kaynak: AA

Ankara’nın en büyük su kaynağı olan Çamlıdere Barajı’nda, su seviyesinin barajın doğal akış kanallarının altına inmesiyle birlikte "ölü hacim" olarak adlandırılan rezervler devreye alınıyor.

Bu noktada yaklaşık 110 milyon metreküp su bulunduğunu belirten Akçay, bu suyun şehre ulaştırılabilmesi için modern mühendislik çözümleri uygulandığını ifade etti. Baraj gölü üzerine kurulan yüzer platformlar ve dikey pompalar vasıtasıyla su dipten çekilerek su alma yapılarına aktarılıyor. Benzer bir sistemin 2007-2008 kuraklığında da kullanıldığını hatırlatan Akçay, eski altyapının yenilenerek daha verimli ve modern bir sistemle birinci platformun hemen, ikinci platformun ise bir hafta içinde tam kapasiteyle çalışacağını müjdeledi.

Başkentin su güvenliği için Kesikköprü Barajı da kritik bir rol üstleniyor.

Yapılan teknik iyileştirmelerle Kesikköprü’den şehre verilen günlük su miktarı 600 bin metreküpe yükseltilmiş durumda. Akçay, 'Sadece Çamlıdere ve Kesikköprü üzerinden hesaplama yaparsak, mevcut suyun bizi yaklaşık 200 gün daha idare edebileceğini görüyoruz,' diyerek tabloyu netleştirdi. Ancak bu sürenin 2026 yılını hiçbir sorun yaşamadan geçirmek anlamına gelmediğini, yağış rejiminin seyrinin ve tüketim alışkanlıklarının bu süreyi belirleyeceğini de sözlerine ekledi.

ASKİ’nin su tasarrufu için hayata geçirdiği en dikkat çekici uygulamalardan biri de gece saatlerinde uygulanan basınç kontrolü oldu.

Şehir genelinde su tüketiminin en düşük olduğu saatlerde basıncın kontrollü olarak düşürülmesi, fiziki kayıp ve kaçak oranlarını önemli ölçüde azalttı. Bu yöntem sayesinde şebekedeki sızıntıların önüne geçilirken, kurtarılan su miktarı gündüz saatlerinde daha yüksek basınçla uç noktalara ulaştırılabiliyor. Daha önce yeterli su temini alamayan bölgelere bu sayede daha düzenli su sağlanması, operasyonel başarının bir göstergesi olarak vurgulanıyor.

Geçmiş yıllarda Ankara’daki kişi başı su tüketiminin İstanbul’un yaklaşık iki katı olduğu verisini paylaşan Akçay, yürütülen bilinçlendirme çalışmaları ve kontrol politikalarıyla bu farkın kapandığını belirtti.

Ancak kuraklığın derinleştiği bu günlerde, sadece kurumun aldığı önlemlerin yeterli olmayacağını, her bir vatandaşın göstereceği hassasiyetle 2026 yılının bir kriz yaşanmadan atlatılabileceğini ifade etti. Rezervlerin verimli kullanımı ve suyun her alanda tasarruflu tüketilmesi, Ankara’nın su geleceğini belirleyecek anahtar unsur olmaya devam ediyor.

