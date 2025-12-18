ASKİ Genel Müdürü Açıkladı: Ankara'nın Kaç Günlük Suyu Kaldı?
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay tarafından yapılan son açıklamalar, başkentin su rezervleri ve kuraklıkla mücadele stratejileri konusunda hayati bilgiler içeriyor. Mevcut su durumunu 'susuz kaldık' noktasında tanımlamasa da Akçay’ın uyarıları, 2026 yılına kadar uzanan süreçte suyun her damlasının ne kadar kıymetli olduğunu gözler önüne seriyor. Özellikle barajlardaki aktif doluluk oranının %5 civarına gerilemiş olması, teknik çözümlerin ve toplumsal duyarlılığın önemini artırıyor.
Ankara’nın en büyük su kaynağı olan Çamlıdere Barajı’nda, su seviyesinin barajın doğal akış kanallarının altına inmesiyle birlikte "ölü hacim" olarak adlandırılan rezervler devreye alınıyor.
Başkentin su güvenliği için Kesikköprü Barajı da kritik bir rol üstleniyor.
ASKİ’nin su tasarrufu için hayata geçirdiği en dikkat çekici uygulamalardan biri de gece saatlerinde uygulanan basınç kontrolü oldu.
Geçmiş yıllarda Ankara’daki kişi başı su tüketiminin İstanbul’un yaklaşık iki katı olduğu verisini paylaşan Akçay, yürütülen bilinçlendirme çalışmaları ve kontrol politikalarıyla bu farkın kapandığını belirtti.
