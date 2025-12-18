ASKİ Genel Müdürü Açıkladı: Ankara'nın Kaç Günlük Suyu Kaldı?

Bu noktada yaklaşık 110 milyon metreküp su bulunduğunu belirten Akçay, bu suyun şehre ulaştırılabilmesi için modern mühendislik çözümleri uygulandığını ifade etti. Baraj gölü üzerine kurulan yüzer platformlar ve dikey pompalar vasıtasıyla su dipten çekilerek su alma yapılarına aktarılıyor. Benzer bir sistemin 2007-2008 kuraklığında da kullanıldığını hatırlatan Akçay, eski altyapının yenilenerek daha verimli ve modern bir sistemle birinci platformun hemen, ikinci platformun ise bir hafta içinde tam kapasiteyle çalışacağını müjdeledi.