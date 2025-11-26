Aşka Yeniden Şans Versen Sonucu Ne Olurdu?

Aşka yeniden başlamak güzel bir fikir olabilir ama senin önce kendi içinde bazı yaraları onarman gerekiyor. Kalbin hâlâ geçmişin gölgesinde yaşıyor olabilir. Kendini eksik ya da kırık hissediyorsan, bunu bir başkasıyla değil, kendinle tamamlamalısın. Aşka yeniden şans vermek için önce kendi iç huzurunu bulman şart. Ama unutma, kimse sonsuza dek kırık kalmaz. Zamanla sen de yeniden açarsın kendini. O gün geldiğinde, her şey çok daha farklı olabilir.