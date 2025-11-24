Aşka Giden Yol Tatlıdan Geçer: Partnerine Yapabileceğin 11 Pasta Fikri
Kabul edelim, aşka giden yol mideden geçtiği kadar güzel düşünülmüş jest ve hediyelerden de geçer... Peki ya ikisini birleştirirsek? Ellerimizle yaptığımız aşk dolu bir pasta! İşte partnerine yapabileceğin, birbirinden romantik ve güzel pastalar burada. Hadi bakalım!
1. "Love You"
2. Figürler
3. Fotoğrafla süsleme
4. Kalp pasta
5. Tarihli pasta
6. Portre
7. 365 gün
8. İkili figür
9. Fotoğraf
10. İki kafa
11. Tamamlayan ikili
