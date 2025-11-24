onedio
Aşka Giden Yol Tatlıdan Geçer: Partnerine Yapabileceğin 11 Pasta Fikri

Begüm
24.11.2025 - 22:01

Kabul edelim, aşka giden yol mideden geçtiği kadar güzel düşünülmüş jest ve hediyelerden de geçer... Peki ya ikisini birleştirirsek? Ellerimizle yaptığımız aşk dolu bir pasta! İşte partnerine yapabileceğin, birbirinden romantik ve güzel pastalar burada. Hadi bakalım!

1. "Love You"

1. "Love You"

Bento kekler oldukça popüler. Hem de evde yapması da kolay. Burada ihtiyacın olan şey biraz el becerisi ve bol ilham. Çünkü pastanın içeriğinden çok, dışına ne yaptığın önemli. Minimal bir pasta istiyorsan üzerine kısaca sevdiğini yazabilirsin.

2. Figürler

2. Figürler

Bento keklerin olmazsa olmazı da bu tatlı figürler. Çizmesi de oldukça kolay. Beyaz bir alt zemin oluşturduktan sonra üzerine birbirine sarılan, el ele yürüyen basit figürleri çizerek tamamen sana ve partnerine özel bir pasta yapabilirsin.

3. Fotoğrafla süsleme

3. Fotoğrafla süsleme

'Yok ben bir şey çizemem' diyorsan, bu pasta tam senlik! Fotoğrafları çıktı alıp üzerine de dikebilirsin. Komik veya romantik fotoğraflardan seçebilirsin. Hem çok yaratıcı hem de tamamen sana özel bir pasta.

4. Kalp pasta

4. Kalp pasta

Minimal olsun ama romantik olsun dersen onun için de ayrı bir seçeneğimiz var. Kalp şeklinde kıpkırmızı romantik mi romantik bir pasta! Üzerine seni seviyorum yazabilir veya tanışma tarihinizi konumlandırabilirsin. Çok şık durmuyor mu?

5. Tarihli pasta

5. Tarihli pasta

'Ben yıl dönümü için bir şey yapacağım' diyorsan hadi bakalım, o zaman takvimli pasta yapıyoruz! Yine beyaz bir zeminin üzerine tarihi işaretlediğin bir pasta da çok özel olabilir. Hem de el emeği olduğu çok ama çok belli!

6. Portre

6. Portre

'Benim pastam sanat eseri olsun' dersen onun için de bir seçeneğimiz var! Tabii bu gerçekten iyi bir işçilik istiyor. Kendine güveniyorsan veya birine yaptırabilirsen portrenizi pastanın üzerine konumlandırabilirsin. Yemeye nasıl kıyarsınız orayı bilemiyoruz tabii...

7. 365 gün

7. 365 gün

Bazen tek bir yazı her şeyi anlatır... 365 gün yazmak tüm ömrünü onunla geçirmek istediğini anlatmanın en güzel yolu değil mi? E tabii bir de çok kolay yapması! Bizim en sevdiklerimizden biri oldu bu.

8. İkili figür

8. İkili figür

Çöp adamdan hallice resmetmek de çok tatlı olabilir. Birkaç çizgiyle hem kendini hem de partnerini pastanın üzerine çizebilirsin. Açıkçası çok tatlı ve güzel duruyor. Hem de hiçbir pastaya benzemiyor!

9. Fotoğraf

9. Fotoğraf

Pastayı yapayım yeter diyorsan üzerine birkaç kalp çiz ve fotoğrafınızı koy. İnan hem çok şık duracak hem de çok romantik. Üstelik üzerine öyle uzun uzun bir şeyler çizmene de gerek yok. Biz bayıldık!

10. İki kafa

10. İki kafa

Becerilerim çok iyi değil diyorsan... Üzülme onun için de bir şey var. İkinizi temsilen minik bir cupcake veya pasta yapıp onları büyük bir kalbin içerisine koyabilirsin. Gerçekten de çok şirin!

11. Tamamlayan ikili

11. Tamamlayan ikili

Sizin ilişkiniz tam olarak nasıl? Birbirinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Bu soruyu düşün ve ona göre düşün. Sonra da bunu pastanın üzerinde resmet. Hem çok romantik hem de gerçekten bambaşka bir şey!

Begüm
