Aşka Düşüren Sakin ve Yumuşak Ezgiler
Bazen bir şarkı açarsın… Ve o şarkı konuşmaz, senin yerine susar. Ne kalabalık ne gürültülü, sadece yumuşacık. İçini acıtmadan dokunan, duygularını usulca hatırlatan türden. Aşık mısın, özlüyor musun, yoksa sadece yağmurlu bir pencere önünde mi oturuyorsun bilmiyoruz ama bu liste tam oraya, kalbinin en sakin yerine iyi gelecek.
12. Lianne La Havas – Lost & Found
11. Angus & Julia Stone – Chateau
10. Mavi Sakal – İki Yol
9. Tom Odell – Grow Old With Me
8. James Blake – Retrograde
7. Jehan Barbur - Rüya
6. Rhye – Open
5. Adele – Love Song
4. Leonard Cohen – Dance Me to the End of Love
3. Eric Clapton – Wonderful Tonight
2. U2 – With or Without You
1. Celine Dion – Because You Loved Me
