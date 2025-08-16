onedio
Aşka Düşüren Sakin ve Yumuşak Ezgiler

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
16.08.2025 - 23:54

Bazen bir şarkı açarsın… Ve o şarkı konuşmaz, senin yerine susar. Ne kalabalık ne gürültülü, sadece yumuşacık. İçini acıtmadan dokunan, duygularını usulca hatırlatan türden. Aşık mısın, özlüyor musun, yoksa sadece yağmurlu bir pencere önünde mi oturuyorsun bilmiyoruz ama bu liste tam oraya, kalbinin en sakin yerine iyi gelecek.

12. Lianne La Havas – Lost & Found

11. Angus & Julia Stone – Chateau

10. Mavi Sakal – İki Yol

9. Tom Odell – Grow Old With Me

8. James Blake – Retrograde

7. Jehan Barbur - Rüya

6. Rhye – Open

5. Adele – Love Song

4. Leonard Cohen – Dance Me to the End of Love

3. Eric Clapton – Wonderful Tonight

2. U2 – With or Without You

1. Celine Dion – Because You Loved Me

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024'ten beri Onedio'da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak. Eğer sen de okurken kendinden bir parça buluyorsan, ne mutlu bana!
