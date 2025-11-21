Aşk Sana Ne Kadar Yakışıyor?

Senin için aşk, hem tatlı hem de biraz hüzünlü bir deneyim. Duygularını derin yaşıyor, küçük detaylara çok anlam yüklüyorsun. Bazen fazla düşünmekten yorulsan da bu yönün seni daha hassas ve özel kılıyor. Partnerin senin yanındayken gerçek bir bağ kurduğunu hissediyor. Aşk sana yakışıyor çünkü sen onu kalbinin derinliklerinden yaşıyorsun.