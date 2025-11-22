onedio
Asıl Engel Ne? Görme Engelli Bir Adam Günlük Hayatta Karşılaştığı Zorlukları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
22.11.2025 - 17:58

Engelli bireyler günlük hayatta birçok zorluk yaşıyor. Onların hayatını kolaylaştırmak için pek çok detay düşünülse de genelde engelli olmayan insanlar tarafından gözardı edildiği için, zorluklar bir türlü aşılamıyor. Her gün karşılaştıkları engeller, hayatlarını karmaşıklaştırırken, toplumda aktif ve bağımsız bir biçimde yer alma haklarını elinden alıyor. 

Görme engelli bir adam, günlük hayatta karşılaştığı zorlukları göstermek için bir video çekti. Görme engelliler için yapılan şeritlerin nasıl işgal edildiği gösteren adamın videosu izlerken bile sinir bozdu.

Buradan izleyebilirsiniz;

Rahat bir şekilde birkaç adım dahi atamadı.

Sıradan bir yürüyüş gerçekleştirmek isteyen adam, neredeyse her adımda bir engelle karşılaştı. Bu konuda engelli olmayan bireylere de görevler düşüyor. Sadece küçük bir dikkat ve özenle herkesin rahat ve güvenli bir gün geçirmesini sağlamak mümkün.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
