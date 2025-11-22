Asıl Engel Ne? Görme Engelli Bir Adam Günlük Hayatta Karşılaştığı Zorlukları Paylaştı

Engelli bireyler günlük hayatta birçok zorluk yaşıyor. Onların hayatını kolaylaştırmak için pek çok detay düşünülse de genelde engelli olmayan insanlar tarafından gözardı edildiği için, zorluklar bir türlü aşılamıyor. Her gün karşılaştıkları engeller, hayatlarını karmaşıklaştırırken, toplumda aktif ve bağımsız bir biçimde yer alma haklarını elinden alıyor.
Görme engelli bir adam, günlük hayatta karşılaştığı zorlukları göstermek için bir video çekti. Görme engelliler için yapılan şeritlerin nasıl işgal edildiği gösteren adamın videosu izlerken bile sinir bozdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Rahat bir şekilde birkaç adım dahi atamadı.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın