Asıl Engel Ne? Görme Engelli Bir Adam Günlük Hayatta Karşılaştığı Zorlukları Paylaştı

Engelli bireyler günlük hayatta birçok zorluk yaşıyor. Onların hayatını kolaylaştırmak için pek çok detay düşünülse de genelde engelli olmayan insanlar tarafından gözardı edildiği için, zorluklar bir türlü aşılamıyor. Her gün karşılaştıkları engeller, hayatlarını karmaşıklaştırırken, toplumda aktif ve bağımsız bir biçimde yer alma haklarını elinden alıyor.

Görme engelli bir adam, günlük hayatta karşılaştığı zorlukları göstermek için bir video çekti. Görme engelliler için yapılan şeritlerin nasıl işgal edildiği gösteren adamın videosu izlerken bile sinir bozdu.