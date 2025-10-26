onedio
Arnavutluk Başbakanı'ndan İlginç Açıklama: Yapay Zekayla Oluşturulan Bakan "83 Çocuğa Hamile"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.10.2025 - 19:25

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkenin kamu ihalelerini şeffaflaştırmakla görevli dijital bakanı Diella hakkında küresel çapta dikkat çeken bir duyuru yaptı. Rama, Berlin'de yaptığı açıklamada, Diella'nın tam '83 çocuğa hamile' olduğunu belirterek şaşkınlık yarattı. Bu 'çocuklar' aslında, parlamentoda olup biten her şeyi kaydedip milletvekillerini anlık olarak bilgilendirecek teknik asistanlar olacak. Arnavutluk, her bir milletvekiline atanacak bu dijital orduyla yasama sürecine radikal bir şeffaflık getirmeyi hedefliyor.

Diella, Arnavutluk'un kamu ihale sistemini tamamen şeffaf ve yolsuzluktan arındırılmış hale getirmek için Eylül ayında atanmıştı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkenin yapay zeka tarafından oluşturulan bakanı Diella'nın 'hamile' olduğunu duyurdu. Rama, bu 'hamilelikle' her bir Sosyalist Parti milletvekili için bir tane olmak üzere tam '83 çocuk' veya asistan oluşturma planlarını açıkladı.

Berlin'deki Küresel Diyalog'da (BGD) konuşan Rama,

'Diella ile bugün oldukça risk aldık ve çok iyi yaptık. Böylece Diella ilk kez hamile ve 83 çocuğu var,' dedi.

Rama, bu 'çocukların' ya da asistanların, parlamentoda olan her şeyi kaydetmek ve milletvekillerini kaçırdıkları tartışmalar veya olaylar hakkında bilgilendirmek için kullanılacağını söyledi.

"Her biri parlamento oturumlarına katılacak, olup biten her şeyin kaydını tutacak ve milletvekillerine önerilerde bulunacak bir asistan olarak hizmet edecek. Bu çocukların, annelerinin bilgisine sahip olacaklar"

Başbakan, sistemin 2026 yılı sonunda tam olarak faaliyete geçmesini beklediklerini belirtti.

Rama, yapay zeka asistanlarının nasıl çalışacağını şöyle açıkladı:

'Örneğin, kahve içmeye gidip işe geri dönmeyi unutursanız, bu çocuk salonda olmadığınızda ne konuşulduğunu söyleyecek ve kime karşı çıkmanız gerektiğini belirtecektir. Bir dahaki sefere beni davet ederseniz, Diella'nın çocukları için 83 ekran daha olacak.'

Rama, Diella'ya kamu ihaleleriyle ilgili tüm kararları alma sorumluluğunun verildiğini ve bu sayede ihalelerin yüzde 100 yolsuzluktan arındırılmış olacağını söyledi.

İhale sürecine sunulan her kamu fonunun tamamen şeffaf olacağını belirtti.

Arnavutluk, dünyaya resmi olarak insan olmayan bir hükümet bakanı atayan ilk ülke oldu. Yapay zeka bakanından farklı olarak Diella'nın kendisi, tamamen kod ve piksellerden oluşan bir yapay zeka varlığı.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
