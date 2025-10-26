Arnavutluk Başbakanı'ndan İlginç Açıklama: Yapay Zekayla Oluşturulan Bakan "83 Çocuğa Hamile"
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkenin kamu ihalelerini şeffaflaştırmakla görevli dijital bakanı Diella hakkında küresel çapta dikkat çeken bir duyuru yaptı. Rama, Berlin'de yaptığı açıklamada, Diella'nın tam '83 çocuğa hamile' olduğunu belirterek şaşkınlık yarattı. Bu 'çocuklar' aslında, parlamentoda olup biten her şeyi kaydedip milletvekillerini anlık olarak bilgilendirecek teknik asistanlar olacak. Arnavutluk, her bir milletvekiline atanacak bu dijital orduyla yasama sürecine radikal bir şeffaflık getirmeyi hedefliyor.
Diella, Arnavutluk'un kamu ihale sistemini tamamen şeffaf ve yolsuzluktan arındırılmış hale getirmek için Eylül ayında atanmıştı.
Berlin'deki Küresel Diyalog'da (BGD) konuşan Rama,
"Her biri parlamento oturumlarına katılacak, olup biten her şeyin kaydını tutacak ve milletvekillerine önerilerde bulunacak bir asistan olarak hizmet edecek. Bu çocukların, annelerinin bilgisine sahip olacaklar"
Rama, Diella'ya kamu ihaleleriyle ilgili tüm kararları alma sorumluluğunun verildiğini ve bu sayede ihalelerin yüzde 100 yolsuzluktan arındırılmış olacağını söyledi.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
