Arapça Soruya Çeviri İstemişti: Zafer Partisi, Bakan Ali Erbaş’a Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Mealini Gönderdi
Arapça Soruya Çeviri İstemişti: Zafer Partisi, Bakan Ali Erbaş’a Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Mealini Gönderdi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Irak ziyaretine gelen Arapça soruyu anlamayarak Türkçe çeviri istemesi gündem olmuştu. Bu olay sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a Kur’an-ı Kerim’in Türkçe mealini gönderdi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği Irak ziyareti kapsamında Bağdat'ta bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bir gazeteciden gelen Arapça soru karşısında zorlanması gündem olmuştu.
Bu olay sonrası Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a Kuran’ın Türkçe mealini gönderdiklerini açıkladı.
Paylaşım sırasında yapılan açıklamada ”Arapça bilmeyen Diyanet işleri başkanı @DIBAliErbas’a okuduğunu anlaması için adresine Türkçe Kur’an-ı Kerim yolladık” denildi.
Paylaşımın devamında da “Özür dileriz, Londra’daki evinizin adresinizi bilmiyorduk. İş yerinize gönderdik” ifadeleri kullanıldı.
İşte o paylaşım:
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