onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Aralık Ayının Bebekleri Buraya! Doğduğun Günü Seç, Sana Bir Şarkı Armağan Edelim!

etiket Aralık Ayının Bebekleri Buraya! Doğduğun Günü Seç, Sana Bir Şarkı Armağan Edelim!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
01.12.2025 - 22:01

Her doğum günü, özel ve anlamlı bir gün olarak hatırlanır. Şimdi, senin için bu özel günü daha da renklendirecek bir şarkıyı keşfetmeye ne dersin? Doğduğun günü seç, ve sana bizden hediye bir şarkı önerelim!👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Doğduğun günü öğrenelim.

Ekin Uzunlar & Irmak Arıcı - Ayletme Beni

Sıla - Yoruldum

Sertab Erener - Sevdam Ağlıyor

TARKAN - Arada Bir

Demet Akalın - Nazar

Levent Yüksel - Bi' Daha

Bengü - Heyecan

Mabel Matiz - A Canım

Aleyna Tilki - Bekleyenim

Emir Can İğrek - Balkon

Hadise & Murda - Derdim

Melike Şahin - Beni Ancak

Gökhan Özen - Aramazsan Arama

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın