Bir Kadın Doğum İçin Hastaneye Giderken Arabada Doğum Yaptı

Siz de sosyal medyada son dönemde, kendi kendine doğum yapan insanların videolarına denk gelmişsinizdir. Bu yeni bir trend haline geldi. Bir kadın hastaneye giderken, arabada suyunun gelmesiyle kendi kendine doğurduğu anları paylaştı. Diğer çocuğu ise bu anlara şahit oldu. Kimileri videoda yaşananları doğal ve olası bir durum olarak değerlendirirken, kimileri ise izlenme için planlanmış bir video olduğunu düşündü.
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Doğum yapma biçimleri sürekli değişim gösterirken, Amerika'da evde kendi başına doğum yapma yöntemi son dönemde popülerlik kazanmaya başladı.
Bu aynı zamanda sosyal medyada da akım haline geldi. Pek çok kişi daha fazla izlenme için kendi kendine doğum yaptığı anları paylaşıyor.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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