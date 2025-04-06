Bir Kadın Doğum İçin Hastaneye Giderken Arabada Doğum Yaptı

Bu eski ama yeniden canlanan trendle, doğum sürecini daha kişisel ve rahat bir deneyim haline getirmeyi hedeflediklerini söylüyorlar. Kendi evinde doğum yapmayı tercih eden kadınlar, bu yöntemle doğum sürecinde daha kontrol altında hissetme ve aileleriyle daha samimi bir ortamda bu özel anı paylaşma olanağına sahip olduklarını düşünüyor. Bunun Amerika'daki sağlık sisteminden kaynaklandığını, doğum gibi doğal bir süreç için tonalarca para dökmek istemedikleri için bu yönteme dönüldüğü düşünenler de var.