onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Kadın Doğum İçin Hastaneye Giderken Arabada Doğum Yaptı

Bir Kadın Doğum İçin Hastaneye Giderken Arabada Doğum Yaptı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.04.2025 - 15:40

İçerik Devam Ediyor

Siz de sosyal medyada son dönemde, kendi kendine doğum yapan insanların videolarına denk gelmişsinizdir. Bu yeni bir trend haline geldi. Bir kadın hastaneye giderken, arabada suyunun gelmesiyle kendi kendine doğurduğu anları paylaştı. Diğer çocuğu ise bu anlara şahit oldu. Kimileri videoda yaşananları doğal ve olası bir durum olarak değerlendirirken, kimileri ise izlenme için planlanmış bir video olduğunu düşündü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Doğum yapma biçimleri sürekli değişim gösterirken, Amerika'da evde kendi başına doğum yapma yöntemi son dönemde popülerlik kazanmaya başladı.

Doğum yapma biçimleri sürekli değişim gösterirken, Amerika'da evde kendi başına doğum yapma yöntemi son dönemde popülerlik kazanmaya başladı.

Bu eski ama yeniden canlanan trendle, doğum sürecini daha kişisel ve rahat bir deneyim haline getirmeyi hedeflediklerini söylüyorlar. Kendi evinde doğum yapmayı tercih eden kadınlar, bu yöntemle doğum sürecinde daha kontrol altında hissetme ve aileleriyle daha samimi bir ortamda bu özel anı paylaşma olanağına sahip olduklarını düşünüyor. Bunun Amerika'daki sağlık sisteminden kaynaklandığını, doğum gibi doğal bir süreç için tonalarca para dökmek istemedikleri için bu yönteme dönüldüğü düşünenler de var.

Bu aynı zamanda sosyal medyada da akım haline geldi. Pek çok kişi daha fazla izlenme için kendi kendine doğum yaptığı anları paylaşıyor.

Bu aynı zamanda sosyal medyada da akım haline geldi. Pek çok kişi daha fazla izlenme için kendi kendine doğum yaptığı anları paylaşıyor.

Ancak, bu seçeneğin kendi riskleri ve zorlukları olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu nedenle, bu yöntemi tercih edenlerin iyi bir hazırlık yapmaları ve olası komplikasyonlara karşı önlem almaları önem taşıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Daha önce de bir tanesini burada paylaşmıştık;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın