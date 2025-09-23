“Antiwork” Hareketi: İşten Kaçmak mı, Yeni Bir Finansal Model mi?
Hepimiz bir şekilde iş hayatının içinde buluyoruz kendimizi. Sabah kalkıp işe gitmek, hafta sonu tatiliyle yetinmek, sürekli bir koşturmaca... Peki, bu düzenin dışına çıkmak mümkün mü? Son zamanlarda popülerleşen 'Antiwork' hareketi, tam da bu soruyu soruyor.
Hadi, biraz daha derine inelim ve bu hareketin neyi savunduğunu birlikte keşfedelim!
İlk olarak, Antiwork hareketi nedir?
Bu hareketin en dikkat çekici yanlarından biri, mevcut kapitalist çalışma düzenine karşı bir eleştiri sunuyor olması.
Neden bu kadar çalışıyoruz?
Antiwork hareketi, aslında işten kaçmayı savunmuyor.
Yeni bir finansal model mi?
Peki, gerçekten işten kaçmak mı?
Hareketin geleceği ne olacak?
Sonuç olarak, Antiwork, sadece iş hayatından kaçmak değil, işin hayatımızdaki yerini yeniden şekillendirme çağrısı.
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
