Ancak Kitap Kahramanlarına Yakışacak Efsane Parçalar
Öyle şarkılar var ki hem kulağa hem sayfalara sızar. Bir karakterin ruhuna girip cümlelerin arasından yankılanır, sahneyi bir anda sinemaya çevirir. Jean Valjean’ın iç çatışması, Lisbeth Salander’ın intikam yürüyüşü veya Gatsby’nin altın ışıltılı yalnızlığı… Hepsi için doğru bir melodi var. Haydi o şarkılara birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dead Can Dance - The Host of Seraphim
Massive Attack - Angel
Nick Cave & The Bad Seeds - Red Right Hand
Björk - Hunter
Portishead - Roads
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Jeff Buckley - Grace
Sigur Rós - Samskeyti
Nina Simone - Sinnerman
Bonobo - Kiara
Depeche Mode - Enjoy the Silence
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın