Ancak Kitap Kahramanlarına Yakışacak Efsane Parçalar

Öyle şarkılar var ki hem kulağa hem sayfalara sızar. Bir karakterin ruhuna girip cümlelerin arasından yankılanır, sahneyi bir anda sinemaya çevirir. Jean Valjean’ın iç çatışması, Lisbeth Salander’ın intikam yürüyüşü veya Gatsby’nin altın ışıltılı yalnızlığı… Hepsi için doğru bir melodi var. Haydi o şarkılara birlikte bakalım!