onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Ancak Kitap Kahramanlarına Yakışacak Efsane Parçalar

etiket Ancak Kitap Kahramanlarına Yakışacak Efsane Parçalar

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
19.11.2025 - 14:01

Öyle şarkılar var ki hem kulağa hem sayfalara sızar. Bir karakterin ruhuna girip cümlelerin arasından yankılanır, sahneyi bir anda sinemaya çevirir. Jean Valjean’ın iç çatışması, Lisbeth Salander’ın intikam yürüyüşü veya Gatsby’nin altın ışıltılı yalnızlığı… Hepsi için doğru bir melodi var. Haydi o şarkılara birlikte bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dead Can Dance - The Host of Seraphim

Massive Attack - Angel

Nick Cave & The Bad Seeds - Red Right Hand

Björk - Hunter

Portishead - Roads

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Jeff Buckley - Grace

Sigur Rós - Samskeyti

Nina Simone - Sinnerman

Bonobo - Kiara

Depeche Mode - Enjoy the Silence

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın