Amerika'nın Aksine Japonya'da Neden "Asla" Bahşiş Vermemelisiniz?

Yurt dışında seyahat ederken en çok kafa karıştıran konulardan biri de ziyaret edilen ülkenin kültürüdür. Hiçbir turist, yerli halkın kültürüne aksi bir harekette bulunmak istemez. Bahşiş kültürü de bu konulardan biri.

Eğer rotanız Japonya ise, bu konuda rahat bir nefes alabilirsiniz çünkü Japonya’da bahşiş vermek yaygın değil hatta hoş karşılanmıyor. Fakat bahşiş vermeye alışkın biriyseniz bu durum da sizi zorlayabilir.

Peki Japonlara neden bahşiş vermemelisiniz?

