Amerika'nın Aksine Japonya'da Neden "Asla" Bahşiş Vermemelisiniz?

Dilara Bağcı
07.08.2025 - 15:22

Yurt dışında seyahat ederken en çok kafa karıştıran konulardan biri de ziyaret edilen ülkenin kültürüdür. Hiçbir turist, yerli halkın kültürüne aksi bir harekette bulunmak istemez. Bahşiş kültürü de bu konulardan biri.

Eğer rotanız Japonya ise, bu konuda rahat bir nefes alabilirsiniz çünkü Japonya’da bahşiş vermek yaygın değil hatta hoş karşılanmıyor. Fakat bahşiş vermeye alışkın biriyseniz bu durum da sizi zorlayabilir.

Peki Japonlara neden bahşiş vermemelisiniz?

Japonya'da bahşiş yok mu? Yok! :)

Hemen nedenini açıklayalım: Japonya’da hizmet sektörü zaten yüksek kaliteyle işler. Restoran çalışanları, taksi şoförleri, otel görevlileri… Herkes işini büyük bir özenle yapar çünkü bu onların profesyonellik anlayışının bir parçasıdır. Japon kültüründe uyum, alçakgönüllülük ve karşılıklı saygı ön plandadır. Bahşiş vermek, istemeden bir kişinin “fazladan paraya ihtiyacı var” ya da “yeterince iyi hizmet vermedi” düşüncesini yayabilir. 

Japonya’da iyi hizmet vermek; bir ücret karşılığı değil, mesleğin bir parçasıdır. Bu nedenle Japonlara ekstra para teklif etmek, kaba bir davranış gibi algılanabilir.

Bahşiş vermeye kalkarsanız, parayı size iade etmeye çalışan bir çalışanla göz göze gelmeniz de çok olası. Çünkü onların gözünde görevlerini en iyi şekilde yapmak, zaten normaldir. “İyi hizmet verdim, şimdi ödülümü alayım” gibi bir beklentileri yoktur.

Bahşişin kabul edilebileceğ çok nadir durumlar var.

Japonya'da da çok istisnai durumlar olabilir. Mesela özel bir rehberle çalıştıysanız ya da birebir hizmet aldığınız bir durumda minnettarlığınızı göstermek istiyorsanız bu durumda bahşiş verebilirsiniz. Ancak bu da gönüllüdür ve asla herkesten beklenen bir davranış değildir. Bu durumlarda, bahşişi küçük, temiz bir zarf içinde vermek daha uygun olur. 

Peki ne yapmalı?

Bahşiş yerine, “teşekkür ederim” anlamına gelen 'arigatou gozaimasu” demek ya da hizmet sonrasında nazikçe eğilmek, Japon kültüründe daha değerli bir takdir biçimi olarak kabul edilir. Eğer hizmetten çok memnun kaldıysanız, küçük bir hediye ya da güzel bir yorum onlar için yeterlidir.

Özetle Japonya'da cüzdanınızı değil, kalbinizi açın.

Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
