Isırgan Otu Neden Cildimizi Bu Kadar Fena Yakar?

Bu iğneler aslında bitkinin gövde ve yapraklarının altını kaplayan uzun, ince, içi boş tüylerdir. Ancak bunlar sıradan tüyler değil; uçları saf silikadan oluşur. Ciltle temas edildiğinde bu uç kırılır ve adeta bir enjektör gibi çalışarak içerisindeki kimyasalları deriye zerk eder. Bu kimyasal karışımın başlıca bileşenleri formik asit, histamin, serotonin ve asetilkolin gibi maddelerdir.

Histamin, vücudun alerjik reaksiyonlarında da rol oynayan bir maddedir ve ciltte ani yanma, kızarıklık ve kaşıntı hissine neden olur. Formik asit ise karıncaların da savunma mekanizmasında yer alan yakıcı bir bileşendir. İşte bu güçlü kombinasyon, ısırganın küçücük dokunuşla bu kadar yakıcı olmasının arkasındaki temel nedendir.