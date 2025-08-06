Isırgan Otu Neden Cildimizi Bu Kadar Fena Yakar?
Isırgan otu, doğanın en küçük ama en hızlı cezalandırıcılarından biri. Cildinle temas ettiğinde saniyeler içinde yanma, kaşınma ve kızarıklık başlıyor. Peki bu kadar küçük bir bitki nasıl böyle güçlü bir savunma sistemi kurabiliyor? Ve en önemlisi, neden bu kadar yakıyor? Bilim, bu soruların da cevabını aramış. Sonuçlar oldukça şaşırtıcı.
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Isırgan otu (Urtica dioica), kendini otoburlardan korumak için iğne gibi yapılar geliştirmiştir.
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Bitkilerin tüyleri sadece estetik değil...
Isırganın cildimizde yarattığı tepkinin bu kadar şiddetli olmasının sebebi, iğne benzeri tüylerin doğrudan deri altına sinir uçlarını uyaran maddeler enjekte etmesidir.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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