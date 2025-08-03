Türk Edebiyatı'nın En İyi Giriş Cümlelerini Paylaşıp Edebi Haz Yaşatan Kişiler

Bazen bir cümle bazen de bir kelime ruhunuza dokunmayı başarır. Edebiyat böyle bir şeydir: İçinizdeki duyguları harekete geçirip gizli hazinelerinizin günyüzüne çıkmasını sağlar. Usta kalemlerden çıkan kitaplar her sayfasında sizi duygudan duyguya sürükler.

X kullanıcıları, daha ilk cümleden kalplerine dokunan Türk Edebiyatçılarının o satırlarını paylaştı. Bakalım siz de sevecek misiniz?