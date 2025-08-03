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Türk Edebiyatı'nın En İyi Giriş Cümlelerini Paylaşıp Edebi Haz Yaşatan Kişiler

Türk Edebiyatı'nın En İyi Giriş Cümlelerini Paylaşıp Edebi Haz Yaşatan Kişiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.08.2025 - 15:18

Bazen bir cümle bazen de bir kelime ruhunuza dokunmayı başarır. Edebiyat böyle bir şeydir: İçinizdeki duyguları harekete geçirip gizli hazinelerinizin günyüzüne çıkmasını sağlar. Usta kalemlerden çıkan kitaplar her sayfasında sizi duygudan duyguya sürükler.

X kullanıcıları, daha ilk cümleden kalplerine dokunan Türk Edebiyatçılarının o satırlarını paylaştı. Bakalım siz de sevecek misiniz?

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İlk paylaşım bu şekildeydi;

İlk paylaşım bu şekildeydi;
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Ardından diğer kullanıcılardan da örnekler geldi.

Ardından diğer kullanıcılardan da örnekler geldi.
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Orhan Pamuk olmazsa olur mu?

Orhan Pamuk olmazsa olur mu?
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Peki ya Puslu Kıtalar Atlası?

Peki ya Puslu Kıtalar Atlası?
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Örnekler tükenmez.

Örnekler tükenmez.
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Bir tane de son cümle örneği;

Bir tane de son cümle örneği;
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Siz de sevdiğiniz cümleleri paylaşmayı unutmayın!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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withlove~

Kimse bilmiyor o gülümsemenin altında kaç kelime yutulduğunu. Bir şey demedi.. çünkü dediğinde yanlış anlaşıldı. Anlattığında küçümsendi sustuğunda “gururlu”... Devamını Gör

Serkan Sonmez

oysa bir ülke olsa kalbim onca darbeye dayanıklı olur idi taki sen içten kırana dek