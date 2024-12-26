Aman Dikkat! Ahşap Mobilyalar Nasıl Temizlenir?
Aman Dikkat! Ahşap Mobilyalar Nasıl Temizlenir?
Siz hiç temizlerken mobilyalarınıza zarar verdiniz mi? 😔 Biz de 'Ahşap mobilyalar nasıl temizlenir?' sorusunun peşine düştük ve dikkat etmeniz gereken noktaları özenle listeledik. Hazırsanız başlıyoruz!
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1. Düzenli olarak toz alın.
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2. Mobilyaya uygun doğru temizlik bezini seçin.
3. Ahşap temizleyici ürünler kullanın.
4. Su kullanımınızı sınırlayın.
5. Leke temizliğinde doğal malzemeler tercih edin.
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6. Aşındırıcı maddelerden kaçının.
7. Ahşabı cilalayın.
8. Doğrudan güneş ışınından kaçının.
9. Çizikleri gidermek için doğal yöntemler tercih edin.
10. Dökülen sıvıları anında temizleyin.
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