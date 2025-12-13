onedio
Aile Evine Dönen Kadın Yeni Hayatında Yaşadığı Zorlukları Anlattı

Oğuzhan Kaya
13.12.2025 - 12:20

İnsan olgunlaştıkça veya ekonomik özgürlüğünü kazanınca daha farklı bir yapıya bürünebiliyor. Kendi düzeninizi kurabildiyseniz aile evi bazıları için eskisi gibi rahatlığı temsil etmiyor. Bir sosyal medya kullanıcısı da ailesinin tavsiyesiyle onların olduğu şehre atandı, bir nevi baba evine döndü. Ancak bu dönüşün avantajları dezavantajlarının yanında oldukça küçük kaldı.

Paylaşım şöyle;

Paylaşıma yorumlar da geldi.

*Erkek olsaydı farklı olurdu biliyoruz değil mi?

*Aldığınız 50 liranın 25ine kiraya çıkın bencede böylece kalan parayla bir ayı karın tokluğuyla idare edebilirsiniz psikolojinizde bozulmamış olur

*Bacım aklın varsa kurtul. Bir tanıdık; yeğen, kardeş, abi, anne derken 43 yaşına kadar aile içinde kaldı. Şimdi de geç kalmışlığın pişmanlığıyla mutsuz...

*Her aile aynı değildir ama ailelere öğretmek gerekiyor birey olduğumuzu. Ben bizimkileri senelerce ben çocuk değilim diye diye alıştırdım. Şimdi kendileri diyor sen bir bireysin vs

