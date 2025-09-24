onedio
Ağaçtan 1 Yaprak Düştüğü An Listemizin Baş Tacı Olan Şarkılar

etiket Ağaçtan 1 Yaprak Düştüğü An Listemizin Baş Tacı Olan Şarkılar

Aslı Uysal
24.09.2025 - 16:03

Ağaçtan ilk yaprak düştüğü an bize o büyülü zamanların geldiğini hatırlatır. Kalbimizdeki tüm şarkılar daha da anlam kazanır. 🍂 İşte tam da bu anlara eşlik edecek, listemizin baş tacı olan şarkılarla sizi buluşturalım!

1. Sen Banasın

2. Neyleyim İstanbul'u

3. İyileşiyorum

4. Hatıralar

5. Delilik

6. Sımsıcak Bir Uykusun

7. Sen Bi Yolunu Bul

8. Belki Bir Gün Özlersin

9. İnişlerim Çıkışlarım

10. Durma Yağmur Durma

11. Çok Alıştım Sana

