Ağaçtan 1 Yaprak Düştüğü An Listemizin Baş Tacı Olan Şarkılar
Ağaçtan ilk yaprak düştüğü an bize o büyülü zamanların geldiğini hatırlatır. Kalbimizdeki tüm şarkılar daha da anlam kazanır. 🍂 İşte tam da bu anlara eşlik edecek, listemizin baş tacı olan şarkılarla sizi buluşturalım!
1. Sen Banasın
2. Neyleyim İstanbul'u
3. İyileşiyorum
4. Hatıralar
5. Delilik
6. Sımsıcak Bir Uykusun
7. Sen Bi Yolunu Bul
8. Belki Bir Gün Özlersin
9. İnişlerim Çıkışlarım
10. Durma Yağmur Durma
11. Çok Alıştım Sana
