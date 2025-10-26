onedio
Adli Bilişim Uzmanı Yapay Zekanın 5 Yıl İçinde Yok Edeceği Meslekleri Açıkladı

Adli Bilişim Uzmanı Yapay Zekanın 5 Yıl İçinde Yok Edeceği Meslekleri Açıkladı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.10.2025 - 18:45

Hızlı bir şekilde hayatımıza giren yapay zeka, aynı zamanda kendini hızlı bir şekilde geliştirdi. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri yapay zekaya yüklü miktarda yatırımlarda bulundu. Yapay zeka, artık iş hayatlarımızda da kişisel hayatlarımızda aktif olarak kullanılıyor. Uzmanlar ise yapay zeka uygulamalarını iş süreçlerine entegre etmeyen birçok mesleğin ya tamamen yok olacağını ya da ciddi anlamda gerileyeceğini belirtiyor.

NTV, Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık'ın konu hakkındaki görüşlerini aktardı.

İşte yapay zekanın 5 yıl içerisinde ele geçireceği meslekler!

Kaynak: NTV

Yapay zeka her geçen gün daha iyi bir seviyeye geliyor.

Yapay zeka her geçen gün daha iyi bir seviyeye geliyor.

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin büyük yatırımlar yaptığı yapay zeka uygulamaları, her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Yapay zekanın hayatımızın her alanına girmesiyle işlerimiz de etkilenmeye başladı. Artık pek çok sektör, yapay zekayı aktif bir biçimde kullanabiliyor. Uzmanlara göre, iş hayatında bir an önce yapay zekayı entegre etmek gerekiyor.

NTV'nin haberine göre Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık 'Bütün mesleklerde yapay zeka etkisini hissettirecek. 2030 yılında yapay zekayı kullanmayan mesleklerin sona ereceğini söyleyebilmek mümkün' diyor.  Kırık, 'Araştırmalar gösteriyor ki bazı meslekler diğerlerine göre daha fazla etkileniyor. Stanford Üniversitesi'nin verilerine göre 22 ile 25 yaş arasındaki genç çalışanlar, yapay zekaya duyarlı şekilde yüzde 6 oranında risk taşıyor' ifadelerini kullandı. 

Yapay zeka söz konusu olduğunda 'orta riskli meslek grupları' bulunuyor. Kırık'ın ifadelerine göre aşağıdaki 'orta riskli' işler tamamen kaybolmayacak ancak yapay zeka desteği görülecek:

  • Öğretmenlik

  • Gazetecilik

  • Pazarlama ve benzeri

Peki yapay zeka 5 yıl içinde hangi meslekleri elimizden alacak?

Peki yapay zeka 5 yıl içinde hangi meslekleri elimizden alacak?

Prof. Dr. Kırık, yapay zekanın tekrarlayan işleri hızlı ve hatasız yapabildiğini, veri analizleri gerçekleştirebildiğini, bazı rutin kararları alıp basit içerikler üretebildiğini belirtiyor. Bu noktada yapay zekanın kolaylıkla yapabileceği meslekler aşağıdaki gibidir:

  • Yazma

  • Çeviri

  • Müşteri hizmetleri

  • Veri girişi

  • Muhasebe

Öte yandan 'düşük riskli' yani yapay zekanın kolay kolay yerine getiremeyeceği meslekler ise şu şekilde:

  • Doktorluk

  • Hemşirelik

  • Psikolojik danışmanlık

  • Sanatçılık

  • El becerisi gerektiren meslekler

Kırık, yapay zekanı insan gibi düşünmek, hissetmek, empati kurmak, yaratıcı işler yapmak, belirsiz ve karmaşık durumlarda karar vermek gibi konularda sınıfta kaldığı belirtiyor.

