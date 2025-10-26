Adli Bilişim Uzmanı Yapay Zekanın 5 Yıl İçinde Yok Edeceği Meslekleri Açıkladı

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinin büyük yatırımlar yaptığı yapay zeka uygulamaları, her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Yapay zekanın hayatımızın her alanına girmesiyle işlerimiz de etkilenmeye başladı. Artık pek çok sektör, yapay zekayı aktif bir biçimde kullanabiliyor. Uzmanlara göre, iş hayatında bir an önce yapay zekayı entegre etmek gerekiyor.

NTV'nin haberine göre Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık 'Bütün mesleklerde yapay zeka etkisini hissettirecek. 2030 yılında yapay zekayı kullanmayan mesleklerin sona ereceğini söyleyebilmek mümkün' diyor. Kırık, 'Araştırmalar gösteriyor ki bazı meslekler diğerlerine göre daha fazla etkileniyor. Stanford Üniversitesi'nin verilerine göre 22 ile 25 yaş arasındaki genç çalışanlar, yapay zekaya duyarlı şekilde yüzde 6 oranında risk taşıyor' ifadelerini kullandı.

Yapay zeka söz konusu olduğunda 'orta riskli meslek grupları' bulunuyor. Kırık'ın ifadelerine göre aşağıdaki 'orta riskli' işler tamamen kaybolmayacak ancak yapay zeka desteği görülecek: