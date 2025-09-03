onedio
Adaylar Belli Olmaya Başladı: Fenerbahçe’nin Yeni Hocası Kim Olacak?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
03.09.2025 - 11:25

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yolların ayrılması sonrasında transferde adeta şov yaptı. Son olarak Kerem Aktürkoğlu, Asensio, Ederson gibi isimleri de kadrosuna katan Fenerbahçe’de yeni hoca adayları da belli olmaya başladı.

Fenerbahçe’nin yeni direktörü için isimi geçenler arasında Roger Schmidt, Luciano Spalletti, Sergio Conceiçao, Sebastian Hoeness ve İsmail Kartal bulunuyor.

Fenerbahçe, Benfica karşısında Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansını kaybedince Mourinho ile yollar ayrıldı.

Bu sezon kadrosunu Kerem Aktürkoğlu, Nene, Ederson, Archie Brown, Asensio, Alvarez, Duran, Semedo gibi isimlerle güçlendiren Fenerbahçe’de yeni hoca arayışları da devam ediyor.

Beyaz Futbol’da yorumcu Sinan Engin, Fenerbahçe’nin yeni hocasının Roger Schmidt olacağını iddia etti. Alman teknik adam son olarak Benfica’yı çalıştırmıştı.

Başkan adayı Saadettin Saran, Sergio Conceiçao ismini ortaya atmıştı.

Fenerbahçe’de 13-14 Eylül’de yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda adaylığı açıklayan Saadettin Saran, başkan olması halinde Sergio Conceiçao’yu takımın başına getireceğini açıklamıştı. 

İddialara göre Ali Koç da Conceiçao’ya menajeri aracılığıyla ulaştı ve sözlü anlaşamaya varıldı.

Sebastian Hoeness ismi taraftarları heyecanlandırdı.

Sosyal medyaya yansıyanlara göre Fenerbahçe taraftarları Sebastian Hoeness ismi ile heyecanlandı. Almanya’nın en gözde isimlerinden biri olan ve 2023 yılından beri çalıştırdığı Stuttgart ile dikkatleri üzerine çeken Sebastian Hoeness’in ismini başkan Ali Koç’a öneren kişi ise Sportif Direktör Devin Özek.

Napoli’yi 33 yıl sonra şampiyon yapan Spalletti de listede.

Fenerbahçe’nin, İtalya teknik direktör Luciano Spalletti ile temasa geçtiği iddia edildi. Gazeteci İbrahim Seten, Napoli’yi 33 yıl aradan sonra şampiyon yapan ve sonrasında İtalya Milli Takımı’nın başına geçen Luciano Spalletti’nin Fenerbahçe’ye gelmeye hazır olduğunu iddia etti. Spalletti şu an hiçbir takımı çalıştırmıyor.

İsmail Kartal hazır bekliyor iddiası

İsmail Kartal, Mourinho kovulunca yeniden doğal aday konumunda geldi. İsmail Kartal, geçtiğimiz günlerde Hamdi Akın’ın yalısına giderek görüşme gerçekleştirdi. 

Kartal’ın burada, “Fenerbahçe’yi takip ediyorum, takımın içindeyim. Her zaman göreve hazırım” dediği öğrenildi. Yönetimin, tecrübeli teknik adama farklı bir görev teklif edebileceği de belirtiliyor.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Yorum Yazın