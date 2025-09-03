Adaylar Belli Olmaya Başladı: Fenerbahçe’nin Yeni Hocası Kim Olacak?
Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yolların ayrılması sonrasında transferde adeta şov yaptı. Son olarak Kerem Aktürkoğlu, Asensio, Ederson gibi isimleri de kadrosuna katan Fenerbahçe’de yeni hoca adayları da belli olmaya başladı.
Fenerbahçe’nin yeni direktörü için isimi geçenler arasında Roger Schmidt, Luciano Spalletti, Sergio Conceiçao, Sebastian Hoeness ve İsmail Kartal bulunuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe, Benfica karşısında Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansını kaybedince Mourinho ile yollar ayrıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başkan adayı Saadettin Saran, Sergio Conceiçao ismini ortaya atmıştı.
Sebastian Hoeness ismi taraftarları heyecanlandırdı.
Napoli’yi 33 yıl sonra şampiyon yapan Spalletti de listede.
İsmail Kartal hazır bekliyor iddiası
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın