Adaylar Belli Olmaya Başladı: Fenerbahçe’nin Yeni Hocası Kim Olacak?

Sosyal medyaya yansıyanlara göre Fenerbahçe taraftarları Sebastian Hoeness ismi ile heyecanlandı. Almanya’nın en gözde isimlerinden biri olan ve 2023 yılından beri çalıştırdığı Stuttgart ile dikkatleri üzerine çeken Sebastian Hoeness’in ismini başkan Ali Koç’a öneren kişi ise Sportif Direktör Devin Özek.