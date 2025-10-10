Acun Ilıcalı'nın "Bu İsme Dikkat Edin" Dediği Oliver McBurnie Şova Başladı
Geçtiğimiz aylarda Mehmet Arslan'la röportaj yapan Acun Ilıcalı, Hull City ve İngiltere'deki yaşamına dair özel bilgiler paylaşmıştı.
Acun Ilıcalı'nın dikkat çektiği noktalardan biri de transferlerdei. Acun Ilıcalı, Arslan'a 'Bak bu ismi bir yere not et' diyerek Oliver McBurnie transferinin hikayesini çıkardı.
İkinci kez böyle bir ismi işaret eden Ilıcalı'yı zaman ve McBurnie haklı çıkardı.
Philogene, Acun Ilıcalı'yı haklı çıkarmıştı.
Acun Ilıcalı'dan gelen ikinci isim ise Oliver McBurnie oldu.
Oliver McBurnie, Championship'te ayın oyuncusu seçildi.
