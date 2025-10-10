onedio
Acun Ilıcalı'nın "Bu İsme Dikkat Edin" Dediği Oliver McBurnie Şova Başladı

Hakan Karakoca
10.10.2025 - 19:54

Geçtiğimiz aylarda Mehmet Arslan'la röportaj yapan Acun Ilıcalı, Hull City ve İngiltere'deki yaşamına dair özel bilgiler paylaşmıştı. 

Acun Ilıcalı'nın dikkat çektiği noktalardan biri de transferlerdei. Acun Ilıcalı, Arslan'a 'Bak bu ismi bir yere not et' diyerek Oliver McBurnie transferinin hikayesini çıkardı. 

İkinci kez böyle bir ismi işaret eden Ilıcalı'yı zaman ve McBurnie haklı çıkardı.

Philogene, Acun Ilıcalı'yı haklı çıkarmıştı.

Acun Ilıcalı, 2023 yılında 'Hull City'e öyle bir sağ açık aldım ki, aklın hayalin durur. Bu ismi bir yere yazın; Jaden Philogene.' demişti. 5.8 milyon Euro'ya transfer ettiği Philogene'yi Hull, 16 milyon Euro'ya Aston Villa'ya satmıştı.

Acun Ilıcalı'dan gelen ikinci isim ise Oliver McBurnie oldu.

Mehmet Arslan'la yaptığı röportajda 'Bak bu ismi unutma' diyerek Las Palmas'tan Oliver McBurnie'yi transfer ediş şeklini anlatmıştı. Sözleşmedeki maddeyi kullanarak transferi gerçekleştirdiklerini söyleyen Ilıcalı, çok ümitli olduğunu söylemişti.

Oliver McBurnie, Championship'te ayın oyuncusu seçildi.

10 maçta forma giyen McBurnie, ayın oyuncusu seçilirken takımı adına da 7 gol 4 asistle 11 gole direkt olarak katkı verdi.

