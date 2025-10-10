Acun Ilıcalı'nın "Bu İsme Dikkat Edin" Dediği Oliver McBurnie Şova Başladı

Geçtiğimiz aylarda Mehmet Arslan'la röportaj yapan Acun Ilıcalı, Hull City ve İngiltere'deki yaşamına dair özel bilgiler paylaşmıştı.

Acun Ilıcalı'nın dikkat çektiği noktalardan biri de transferlerdei. Acun Ilıcalı, Arslan'a 'Bak bu ismi bir yere not et' diyerek Oliver McBurnie transferinin hikayesini çıkardı.

İkinci kez böyle bir ismi işaret eden Ilıcalı'yı zaman ve McBurnie haklı çıkardı.