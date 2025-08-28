onedio
Açken Çözmeni Tavsiye Ederiz: Bu Sabah Kahvaltıda Ne Yemelisin?

Erkan Tuna Budak
28.08.2025 - 19:01

Kahvaltı dediğin bazen tam bir ziyafet gibi olur, bazen de tost ekmeğinin arasına iki dilim kaşar peyniri atıp hemen masadan kalkmak... Ama her sabah ne yiyeceğine karar vermek de ayrı bir stres. Hele karnın açsa ve dolap bomboşmuş gibi geliyorsa işler iyice zorlaşıyor. Bu zorluğu duyduk ve bu sabah kahvaltıda ne yemen gerektiğini söyleyeceğiz!

1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Başlayalım o halde! Şu an dolabını açsak muhtemelen neyle karşılaşırız?

4. Miden sabahları ne kadar gurulduyor?

5. Şu an bakarsan ağzını sulandıracak bir tabak seçer misin?

6. Bizim de ağzımız sulandı! Seçtiğin tabağın yanına ne iyi gider sence?

7. Sabahları kahvaltıyı tek başına mı yaparsın yoksa biriyle mi?

8. Kahvaltı benim için...

9. Dürüst ol: Kahvaltı yapmaya üşendiğin için sabah saatlerinde abur cubur yediğin oldu mu?

10. Son sorudayız! Çayı nasıl içersin?

Simit, kaşar ve demli bir çay!

Bu sabah çok büyük prodüksiyonlara gerek yok! Karnını doyururken zihnini de yormayacak bir şeyler arıyorsan en güzel cevap simit ve yanında kaşar diyebiliriz! Bir de demli bir çay koydun mu yanına tamamdır. Ne sporcu kahvaltısı, ne detoks tabağı... Tost makinesine bile gerek yok. Kaşarı simide koy, çayını al ve afiyetle kahvaltını yap. Klasikten şaşmayanların en sevdiği şeydir simit!

Menemen!

Daha tok tutacak ve biraz daha sıcak bir kahvaltı arıyorsan menemen bir iyi fikir! Bol domatesli ve üstü hafif sulu bir menemen yap. Yanına birkaç dilim ekmek kes, biraz da zeytin koy kenara. Çok uğraştırmaz ama enerjini toplar. Bugün öğlene kadar acıkma derdin olmaz. Ne çok hafif, ne de mideyi bayacak kadar ağır… Tam kararında!

Pratik, temiz ve sade: Avokadolu ekmek ve haşlanmış yumurta!

Biraz daha hafif ama yine de doyurucu bir şeyler istersen avokadolu ekmek iyi gider! Tam buğday ekmeğini kızart, avokadoyu ez, biraz limon ve biraz tuz ekle. Üstüne haşlanmış yumurta koyarsan dengeli bir tabak olur. Yanına sade bir kahve de eklersen hem enerjik hem hafif bir başlangıç yaparsın!

Krep, muz ve bal!

Canın tatlı bir şeyler çektiyse evde krep yapabilirsin. Üstüne muz dilimle, biraz bal gezdir. İstersen birkaç tane ceviz de ekle. Yanına sütlü bir kahve ya da ılık bir süt iyi gider. Çok uğraştırmaz ve öyle büyük malzeme derdi de yok. Canını yormadan tatlıya küçük bir alan açmak isteyenler için ideal bir sabah kahvaltısı.

