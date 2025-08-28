Açken Çözmeni Tavsiye Ederiz: Bu Sabah Kahvaltıda Ne Yemelisin?

Daha tok tutacak ve biraz daha sıcak bir kahvaltı arıyorsan menemen bir iyi fikir! Bol domatesli ve üstü hafif sulu bir menemen yap. Yanına birkaç dilim ekmek kes, biraz da zeytin koy kenara. Çok uğraştırmaz ama enerjini toplar. Bugün öğlene kadar acıkma derdin olmaz. Ne çok hafif, ne de mideyi bayacak kadar ağır… Tam kararında!