Açken Çözmeni Tavsiye Ederiz: Bu Sabah Kahvaltıda Ne Yemelisin?
Kahvaltı dediğin bazen tam bir ziyafet gibi olur, bazen de tost ekmeğinin arasına iki dilim kaşar peyniri atıp hemen masadan kalkmak... Ama her sabah ne yiyeceğine karar vermek de ayrı bir stres. Hele karnın açsa ve dolap bomboşmuş gibi geliyorsa işler iyice zorlaşıyor. Bu zorluğu duyduk ve bu sabah kahvaltıda ne yemen gerektiğini söyleyeceğiz!
1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Başlayalım o halde! Şu an dolabını açsak muhtemelen neyle karşılaşırız?
4. Miden sabahları ne kadar gurulduyor?
5. Şu an bakarsan ağzını sulandıracak bir tabak seçer misin?
6. Bizim de ağzımız sulandı! Seçtiğin tabağın yanına ne iyi gider sence?
7. Sabahları kahvaltıyı tek başına mı yaparsın yoksa biriyle mi?
8. Kahvaltı benim için...
9. Dürüst ol: Kahvaltı yapmaya üşendiğin için sabah saatlerinde abur cubur yediğin oldu mu?
10. Son sorudayız! Çayı nasıl içersin?
Simit, kaşar ve demli bir çay!
Menemen!
Pratik, temiz ve sade: Avokadolu ekmek ve haşlanmış yumurta!
Krep, muz ve bal!
