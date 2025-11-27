onedio
article/comments
article/share
Ablaları Tarafından Yetiştirilen Erkeklerin İdeal Partner Olduğunu Gösteren 11 Şey

27.11.2025 - 23:01

Ablası olan erkeklerle ilgili ortaya atılan harika şeyler var...

Kadın olmanın getirdiği tüm süreçlere erken yaşta aşina olan bu erkekler, ileride ideal partner adaylarına dönüşüyor. Sabır gösteren, empati yeteneği yüksek ve duygusal açıdan gelişmiş olan bu erkekler, neredeyse herkesin hayallerini süslüyor.

İşte ablaları tarafından büyütülen erkeklerin ideal tanımlara uyduğunu gösteren kanıtlar!

1. Kadınların değerini bilirler.

Ablaları tarafından yetiştirilen erkekler, kadınlara saygı duyar ve onların gerçek değerini bilirler. Çünkü büyük bir abla figürüyle yetişmek onlara erken yaşta saygı göstermeyi öğretir. Kadınların fikirleriyle dalga geçmez ve karşı tarafı gerçekten anlamaya çalışırlar. Bu da yetişkinlik döneminde kadınları yargılamalarını önler. Aksine, onun neler yaşadığını ve nasıl hissettiğini anlayarak hareket ederler.

2. Karşıdakini dinlemeyi erken yaşta öğrenirler.

Ablaları olan erkekler, onların küçük yaştan beri en yakın dert ortaklarıdır. İlk heyecanlarını, okuldaki kıskançlıklarını ve arkadaş problemlerini dinleme konusunda ustadırlar. Bu nedenle ileride de kadınları dinlemekten sıkılmaz ve zorlu zamanlarda en iyi iç dökme seanslarını sunarlar.

3. Kadınların ne demek istediğini anlarlar.

Ablaya sahip olan bir erkek, kadın psikolojisiyle erkenden tanışmış demektir. Bu nedenle bir kadının 'iyiyim' dediğinde aslında kötü olabileceğini, istemediğini söylemediği zamanlarda ilgiye ihtiyacı olduğunu çok iyi anlarlar. Bu da onları ileride harika partnerlere dönüştürür, çünkü ruh halindeki bu değişiklikleri yakından tanırlar.

4. Kadınları beklemekten sıkılmazlar.

Küçüklüğünden beri ablasının hazırlanmasını bekleyen bir erkek, buna sabır göstermeyi öğrenir. Yetişkinlik döneminde onlar için partnerlerini alışveriş yaparken, dışarı çıkarken veya arkadaşlarıyla konuşurken beklemek sorun olmaz. Çünkü bu durum zaten en baştan kabullenmişlerdir ve keyif almaya bakarlar.

5. Duygularını göstermekten çekinmezler.

Ablasından öğrendikleriyle büyüyen erkekler, duyguları göstermenin zayıflık olmadığını bilirler. Bu nedenle romantik ilişkilerinde duygusal yakınlık kurmaktan çekinmez ve duyguları içe atmaya çalışmazlar. Onlarla yaşanan ilişkide her şey ortadadır. Sarılmak, sevgi göstermek veya ağlamak çekinilecek şeyler değildir.

6. Kadınları mutlu etmeyi bilirler.

Ablaları tarafından yetiştirilen erkekler empati konusunda ustadır. Duygusal değişiklikleri yadırgamazlar. Hatta onlarla nasıl başa çıkacaklarını bilir, karşı tarafı mutlu edecek püf noktaları herkesten önce öğrenirler. Partnerleri mutsuz olduğunda, ne yapar eder onların yüzünü güldürmeyi başarırlar.

7. İhtiyaç olduğunda gereken desteği sunarlar.

Ablaya sahip olan erkekler, gerektiğinde en yakın arkadaş olur ve tüm dertleri dinlerler. Karşı taraf için her an ağlanacak omuz olurlar. En kötü günde bir kadının yanında durmanın ne demek olduğunu çok önceden öğrendiklerinden, anlayış ve sabır gösterme konusunda da ustadırlar.

8. Yemek becerileri harikadır.

Bir ablanın yetiştirdiği küçük erkek kardeş yemek yapmayı veya evi düzenlemeyi bilir. Birçok erkeğin manasızca çekindiği konuları zaten küçük yaştan beri yaptıklarından bununla gurur duyarlar. Onlarla bir hayat kurmak ve aynı evi paylaşmak inanılmaz keyiflidir. Çünkü ellerinden her iş gelir ve bu durum onlara gurur verir.

9. Af dilemekten çekinmezler.

Bir ablayla büyümek, hayat boyu tartışmayı göze almak demektir. Genel olarak tartışma sırasında ses tonunu ayarlama ve geri adım atma onların uzmanlık alanına girer. Ama her tartışmada haklı çıkmayacaklarından, yeri geldiğinde özür dilemesini de bilir ve bu durumu küçük düşürücü görmezler.

10. Güçlü kadınlardan korkmazlar.

Ablası olan erkekler, güçlü kadın figürlerinden korkmazlar. Hatta hayatlarına aldıkları insanın başarısı onları daha da mutlu eder. Çünkü küçüklükleri boyunca hayatlarında onlardan büyük ve güçlü bir kadın figürü vardır. Bu da ileride ilişkilerini dengeli ve sağlıklı yaşamalarını sağlar.

11. Küçük şeyleri hatırlarlar.

Küçük erkek kardeşler, ablalarının doğum günlerini ve hoşuna giden şeyleri hatırlayarak büyürler. Özel günler, yıl dönümleri veya laf arası geçen ufak ipuçları onların hafızasına kazınır. Bir kadının böyle şeylerle ne kadar mutlu olduğunu bildiklerinden tüm ufak şeyleri hatırlar ve yeri geldiğinde karşıdakini mutlu etmek için kullanırlar. Bu da onları ideal partnerlere dönüştürür.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
