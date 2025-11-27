Ablaları Tarafından Yetiştirilen Erkeklerin İdeal Partner Olduğunu Gösteren 11 Şey
Ablası olan erkeklerle ilgili ortaya atılan harika şeyler var...
Kadın olmanın getirdiği tüm süreçlere erken yaşta aşina olan bu erkekler, ileride ideal partner adaylarına dönüşüyor. Sabır gösteren, empati yeteneği yüksek ve duygusal açıdan gelişmiş olan bu erkekler, neredeyse herkesin hayallerini süslüyor.
İşte ablaları tarafından büyütülen erkeklerin ideal tanımlara uyduğunu gösteren kanıtlar!
1. Kadınların değerini bilirler.
2. Karşıdakini dinlemeyi erken yaşta öğrenirler.
3. Kadınların ne demek istediğini anlarlar.
4. Kadınları beklemekten sıkılmazlar.
5. Duygularını göstermekten çekinmezler.
6. Kadınları mutlu etmeyi bilirler.
7. İhtiyaç olduğunda gereken desteği sunarlar.
8. Yemek becerileri harikadır.
9. Af dilemekten çekinmezler.
10. Güçlü kadınlardan korkmazlar.
11. Küçük şeyleri hatırlarlar.
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
