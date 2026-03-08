8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Paylaşımlarıyla Duygularımıza Tercüman Olan Kadınlar
Bugün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü...Her yerde bu özel günü kutlayan paylaşımlar görmeniz muhtemel. Keşke her günümüz, bu paylaşımlardaki kadar 'özenli' olabilse, değil mi?
Gelin, 8 Mart'ın önemini ve anlamını kavrayıp bunu paylaşımlarına da yansıtan kadınların sosyal medyadan binlerce kişiye ulaştırmayı başardığı o güzel sözlere yakından bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
8 Mart başka ne günü biliyor musunuz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki bugün ne mi istiyoruz?
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hepimizin günü kutlu olsun!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın