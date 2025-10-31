7 Ay Kış Yaşayan Norveçlilerin Hem Doğal Hem Ekonomik Isınma Taktikleri

1. Norveç’te en önemli konu ev yalıtımıdır. Isı kaybını önlemek için temel kural ‘ısınma değil, ısıyı korumak’tır. Norveç evlerin iyi yalıtım olmazsa olmazdır. Duvarlar, çatı, zemin kalın yalıtım malzemeleriyle kaplıdır. İçerideki ısının dışarı sızmaması için; dışarıdaki soğuktan da korumak için üç camlı pencereler kullanılır. Evlerin yüzde 90’ından fazlasında ısı köprüsü denilen ısı kaçış noktaları bulunur. Dışarıda ne kadar dondurucu soğuk olursa olsun evin içi 22-23 derecede seyreder.

2. Norveç evlerinin çoğu yerden ısıtmalıdır. Zeminden yayılan ısı odaların her birine homojen şekilde dağılır. Bu sistem akıllı termostatlarla yönetiliyor. Sabahları uyanmadan 1 saat önce devreye girer, evden çıkıldığında otomatik kapanır.

3. Isı pompası Norveç’te evler için oldukça önemlidir. Elektrikle çalışan bu sistem elektriği doğrudan ısıya vermez. Sistem, havadan ya da yerde ısı çekmeye kullanılır. Enerji verimliliği yüksektir.