7 Ay Kış Yaşayan Norveçlilerin Hem Doğal Hem Ekonomik Isınma Taktikleri

7 Ay Kış Yaşayan Norveçlilerin Hem Doğal Hem Ekonomik Isınma Taktikleri

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.11.2025 - 00:22

Norveç uzun ve sert kışlarıyla ünlü. Yılın 7 ayı kış yaşayan bu ülkede hava sıcaklıkları sıfır derecenin altında seyrederken kuzey bölgede -30 derecelere kadar düşebiliyor. Bu kadar sert ve uzun kış mevsiminin yaşandığı Norveç’te evlerin nasıl ısındığını hiç düşündünüz mü? Dışarıdaki soğuk hava nefes keserken Norveçliler evlerinde sıcak ve konforlu günler geçiriyor. Peki ama nasıl? İşte 7 ay kış yaşayan Norveçlilerin hem doğal hem ekonomik ısınma taktikleri!

Dünyanın en soğuk ülkelerinden biri Norveç'tir.

Dünyanın en soğuk ülkelerinden biri Norveç'tir.

Kuzey yarımkürenin en yüksek enlemlerinde yer alan Norveç'in büyük kısmı kutup dairesine yakındır. Bu nedenle ülkede kış mevsimi yaklaşık 7 ay sürer. Dünyanın en soğuk bölgelerinden biri olan Norveç'te kar kalınlığı metreleri bulabilir. Ülke, soğukla savaşmak yerine onunla nasıl yaşanacağını bilen en önemli örnek olarak karşımıza çıkar. Dışarıda sıcaklık 0 derecenin altına inerken, evler bir o kadar sıcaktır. İyi yalıtılmış evler, ısınma sistemleri ve güçlü altyapısı sayesinde Norveçliler, evlerinde soğuğu neredeyse hiç fark etmezler.

Peki, Norveçliler evlerinde nasıl ısınıyorlar?

7 ay kış yaşayan Norveçlilerin hem doğal hem ekonomik ısınma taktikleri.

7 ay kış yaşayan Norveçlilerin hem doğal hem ekonomik ısınma taktikleri.

1. Norveç’te en önemli konu ev yalıtımıdır. Isı kaybını önlemek için temel kural ‘ısınma değil, ısıyı korumak’tır. Norveç evlerin iyi yalıtım olmazsa olmazdır. Duvarlar, çatı, zemin kalın yalıtım malzemeleriyle kaplıdır. İçerideki ısının dışarı sızmaması için; dışarıdaki soğuktan da korumak için üç camlı pencereler kullanılır. Evlerin yüzde 90’ından fazlasında ısı köprüsü denilen ısı kaçış noktaları bulunur. Dışarıda ne kadar dondurucu soğuk olursa olsun evin içi 22-23 derecede seyreder.

2. Norveç evlerinin çoğu yerden ısıtmalıdır. Zeminden yayılan ısı odaların her birine homojen şekilde dağılır. Bu sistem akıllı termostatlarla yönetiliyor. Sabahları uyanmadan 1 saat önce devreye girer, evden çıkıldığında otomatik kapanır. 

3. Isı pompası Norveç’te evler için oldukça önemlidir. Elektrikle çalışan bu sistem elektriği doğrudan ısıya vermez. Sistem, havadan ya da yerde ısı çekmeye kullanılır. Enerji verimliliği yüksektir.

Modern teknoloji hakim olsa da soba kültürü Norveç'te yaygındır.

Modern teknoloji hakim olsa da soba kültürü Norveç’te yaygındır.

4. Çoğu evde hâlâ odun sobaları ve pelet sobalar bulunur. Bu sobalarda yoğun ısı veren ve daha az duman çıkaran kuru huş ağacı kullanılır. Soba kültürünün yaygın olduğu Norveç’te sobaların modern hali de mevcuttur. Yeni nesil sobalarda yüksek verim elde edilirken çoğu cam kapaklıdır. 

5. Büyükşehirlerde merkezi ısıtma şubesi bulunur. Bu sistemle binalara sıcak su borular döşenir. Dünyanın en soğuk bölgelerinde uygulanan bu yöntemle su, enerji santrallerinden verilir. 

6. Norveçliler kışa uygun giyimde adeta ustadır. Yünlü ve polar kıyafetler tercih edilir. Yün halılar, koltuk battaniyeleri ve soğuk geçirmeyen kalın perdeler kullanılır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
