DSÖ’den Dünyayı Endişelendiren Açıklama: Virüs Dünyaya Yayılıyor
Dünyada Covid-19 pandemisinin etkisi sürerken Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) endişelendiren açıklama geldi. Bu kez tehlikenin adı 'M çiçeği' virüsü. Bir açıklama yayımlayan DSÖ, M çiçeği virüsünün 'klad 1b varyantı vakalarının Afrika'nın ötesine yayıldığını bildirdi. DSÖ, İtalya, Malezya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve ABD'de, yakın zamanda seyahat geçmişi olmayan kişilerde varyanta rastlanıldığını bildirdi.
DSÖ'den dünyayı endişelendiren açıklama geldi. M çiçeği virüsü dünyaya yayılmaya başladı.
3 bin 135 vaka, 12 ölüm.
M Çiçeği Virüsü Nedir?
