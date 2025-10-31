onedio
DSÖ'den Dünyayı Endişelendiren Açıklama: Virüs Dünyaya Yayılıyor

DSÖ’den Dünyayı Endişelendiren Açıklama: Virüs Dünyaya Yayılıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.10.2025 - 22:54

Dünyada Covid-19 pandemisinin etkisi sürerken Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) endişelendiren açıklama geldi. Bu kez tehlikenin adı 'M çiçeği' virüsü. Bir açıklama yayımlayan DSÖ, M çiçeği virüsünün 'klad 1b varyantı vakalarının Afrika'nın ötesine yayıldığını bildirdi. DSÖ, İtalya, Malezya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve ABD'de, yakın zamanda seyahat geçmişi olmayan kişilerde varyanta rastlanıldığını bildirdi.

DSÖ'den dünyayı endişelendiren açıklama geldi. M çiçeği virüsü dünyaya yayılmaya başladı.

DSÖ'den dünyayı endişelendiren açıklama geldi. M çiçeği virüsü dünyaya yayılmaya başladı.

DSÖ, son raporunda M çiçeği vakalarına değindi. Virüsün alt türlerinin dolaşımının devam ettiğini bildiren DSÖ, salgın hızla kontrol altına alınmazsa virüsün yayılımının süreceğini kaydetti. M çiçeği virüsünün ‘klad 1b’ varyantının Afrika’nın ötesine yayıldığını dile getiren Dünya Sağlık Örgütü, İtalya, Malezya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve ABD'nin, yakın zamanda seyahat bağlantısı olmayan kişilerde vakalara rastlanıldığı vurgulandı.

3 bin 135 vaka, 12 ölüm.

3 bin 135 vaka, 12 ölüm.

DSÖ'nün son raporuna göre, 42 ülkede Eylül 2025'te 3 bin 135 M çiçeği vakası ve 12 ölüm bildirildi. Vakaların yüzde 80'inin Afrika bölgesinde olduğu belirtildi.

Son 6 hafta içinde bulaşın devam ettiği kaydedilirken 17 Afrika ülkesinde 2 bin 862 vaka doğrulandı ve 17 kişi hayatını kaybetti.

M Çiçeği Virüsü Nedir?

M Çiçeği Virüsü Nedir?

M-Çiçeği (MPox), Orta ve Batı Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında ortaya çıkan viral bir zoonotik hastalıktır. Hastalık, ilk olarak 1958'de laboratuvar maymun kolonilerinde çiçek benzeri bir hastalık salgınının ortaya çıkmasıyla keşfedildi. Bu nedenle 'maymun çiçeği' adı verildi. 

M çiçeği virüsünün 'klad 1 ve klad 2' olarak adlandırılan iki genetik türü bulunuyor. 'klad 2', genellikle Orta ve Doğu Afrika'da görülen, daha ciddi hastalıklara ve ölüme neden olan türdür. Batı Afrika'ya özgü ve daha hafif M çiçeği türü olan 'Klad 2' ise 2022'deki salgına yol açtı.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
