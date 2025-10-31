DSÖ’den Dünyayı Endişelendiren Açıklama: Virüs Dünyaya Yayılıyor

M-Çiçeği (MPox), Orta ve Batı Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında ortaya çıkan viral bir zoonotik hastalıktır. Hastalık, ilk olarak 1958'de laboratuvar maymun kolonilerinde çiçek benzeri bir hastalık salgınının ortaya çıkmasıyla keşfedildi. Bu nedenle 'maymun çiçeği' adı verildi.

M çiçeği virüsünün 'klad 1 ve klad 2' olarak adlandırılan iki genetik türü bulunuyor. 'klad 2', genellikle Orta ve Doğu Afrika'da görülen, daha ciddi hastalıklara ve ölüme neden olan türdür. Batı Afrika'ya özgü ve daha hafif M çiçeği türü olan 'Klad 2' ise 2022'deki salgına yol açtı.