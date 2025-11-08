65 Yaşında Hamallık Yaptığını Söyleyen Bir Vatandaş "Para Yok" Diyenlerin Yalan Söylediğini Savundu

Sokak röportajlarında konu genellikle ekonomi oluyor. İster seçim dönemi olsun ister herhangi bir günde gerçekleşsin konu bir şekilde ekonomiye bağlanıyor. Vatandaşlardan birbirinden ilginç ekonomi yorumları da geliyor. Bazıları halkın genel durumu hakkında fikir verirken bazıları gerçekten uzun uzun ekrana baktırıyor. O yorumlardan biri daha sosyal medyada gündem oldu.

Mor Mikrofon isimli sokak röportajında konuşan bir amca 65 yaşında hamallık yaptığını, ekonomi kötü diyenlerin çalışmadıkları için paraları olmadığını savundu.