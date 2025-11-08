65 Yaşında Hamallık Yaptığını Söyleyen Bir Vatandaş "Para Yok" Diyenlerin Yalan Söylediğini Savundu

Sokak röportajlarında konu genellikle ekonomi oluyor. İster seçim dönemi olsun ister herhangi bir günde gerçekleşsin konu bir şekilde ekonomiye bağlanıyor. Vatandaşlardan birbirinden ilginç ekonomi yorumları da geliyor. Bazıları halkın genel durumu hakkında fikir verirken bazıları gerçekten uzun uzun ekrana baktırıyor. O yorumlardan biri daha sosyal medyada gündem oldu.
Mor Mikrofon isimli sokak röportajında konuşan bir amca 65 yaşında hamallık yaptığını, ekonomi kötü diyenlerin çalışmadıkları için paraları olmadığını savundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Para yoksa toplu taşımaya bin, herkes bir kahvaltıya 500 TL veriyor, para yoksa çalışsınlar."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın