65 Yaşında Hamallık Yaptığını Söyleyen Bir Vatandaş "Para Yok" Diyenlerin Yalan Söylediğini Savundu

65 Yaşında Hamallık Yaptığını Söyleyen Bir Vatandaş "Para Yok" Diyenlerin Yalan Söylediğini Savundu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.11.2025 - 23:16

Sokak röportajlarında konu genellikle ekonomi oluyor. İster seçim dönemi olsun ister herhangi bir günde gerçekleşsin konu bir şekilde ekonomiye bağlanıyor. Vatandaşlardan birbirinden ilginç ekonomi yorumları da geliyor. Bazıları halkın genel durumu hakkında fikir verirken bazıları gerçekten uzun uzun ekrana baktırıyor. O yorumlardan biri daha sosyal medyada gündem oldu. 

Mor Mikrofon isimli sokak röportajında konuşan bir amca 65 yaşında hamallık yaptığını, ekonomi kötü diyenlerin çalışmadıkları için paraları olmadığını savundu.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Para yoksa toplu taşımaya bin, herkes bir kahvaltıya 500 TL veriyor, para yoksa çalışsınlar."

“Para yoksa toplu taşımaya bin, herkes bir kahvaltıya 500 TL veriyor, para yoksa çalışsınlar."

Herkesin arabaya bindiğini, dışarda kahvaltı ettiğini belirten vatandaş, insanların ekonomi yapmayı bilmediğini savundu. Yıllarca çalışıp emekli olduğu halde sabah 8'den akşam 10'a kadar çalıştığını belirten vatandaş, kendisine tepki gösteren bir vatandaşa da hakaret etti.

