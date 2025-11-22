onedio
300 Milyar Dolarlık “Altın Kiralama” Sistemi Türkiye’ye Geliyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.11.2025 - 12:41

Türkiye’de yastık altı altın miktarı tahminlere göre yaklaşık 4 bin 500 ton. Bu rakam ise 300 milyar dolara tekabül ediyor. Vatandaşlar yatırımlarını yastık altı yaparken Türkiye’ye yeni bir sistemin geleceği konuşuluyor. Hisse.net’ten Alper Tunga Akkuş’un haberine göre dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan ‘altın kiralama sistemi’ Türkiye’ye geliyor. Sistemle, yastık altında tutulan altınlar kiralanabilecek. Kiraya veren kişiler ise aylık gelir kazanacak. Peki, altın kiralama sistemi nedir?

Yastık altına son! 300 milyar dolarlık 'altın kiralama sistemi' Türkiye'ye geliyor.

Türkiye’de yaklaşık 300 milyar dolarlık altın yastık altında saklanıyor. Birçok ülkede uygulanan ‘altın kiralama’ sisteminin Türkiye’ye gelmesi öngörülüyor. Yastık altı altınlara can suyu olması planlanan bu sistemle vatandaşlar ellerindeki altınları işletmelere ve sanayiye kiralayabilecek. Altının kaybolma ve çalınma riski ortadan kalkarken önemli bir ekonomik kaynak oluşturması bekleniyor.

Altın kiralama sistemi nedir?

Vatandaşların yastık altında sakladığı altınlarının ‘altın kiralama sistemiyle’ ekonomiye kazandırılması isteniyor. Bu sistemle vatandaşlar sahip oldukları fiziki altını belirli sözleşme karşılığında kiraya verebilecek. Kiralamanın karşılığında ise faiz benzeri gelir elde edecek. ABD merkezli bir kurumun geliştirdiği ‘altın kiralama sistemi’ birçok Avrupa ülkesinde de uygulanıyor. 

Altını olanlar kiraya verdiği zaman işletme altını üretimde kullanıyor. Üretim bittikten sonra da altın aynı ayar ve gramda vatandaşa iade ediliyor.

Altın kiralama sistemi nasıl çalışıyor? Sistem güvenli mi?

Vatandaş elindeki altını bir banka, rafineri veya lisanslı aracı kuruma teslim ediyor ve altının gramajı kayıt altına alınıyor. 

Altının getiri oranı belirlenerek kira sözleşmesi imzalanıyor. Altın firmalar tarafından kuyumculuk, elektronik, enerji depolama gibi sistemler başta olmak üzere pek çok süreçte kullanılıyor.

Altınını kiraya veren vatandaşlar süreç içerisinde TL, dolar veya altın cinsinden ödeme alabiliyor.

Sözleşme sona erdiğinde ise vatandaş altınını aynı ayarda alabiliyor. Dilediğinde yeninde kiraya verebiliyor.

