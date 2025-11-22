300 Milyar Dolarlık “Altın Kiralama” Sistemi Türkiye’ye Geliyor

Vatandaşların yastık altında sakladığı altınlarının ‘altın kiralama sistemiyle’ ekonomiye kazandırılması isteniyor. Bu sistemle vatandaşlar sahip oldukları fiziki altını belirli sözleşme karşılığında kiraya verebilecek. Kiralamanın karşılığında ise faiz benzeri gelir elde edecek. ABD merkezli bir kurumun geliştirdiği ‘altın kiralama sistemi’ birçok Avrupa ülkesinde de uygulanıyor.

Altını olanlar kiraya verdiği zaman işletme altını üretimde kullanıyor. Üretim bittikten sonra da altın aynı ayar ve gramda vatandaşa iade ediliyor.