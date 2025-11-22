300 Milyar Dolarlık “Altın Kiralama” Sistemi Türkiye’ye Geliyor
Türkiye’de yastık altı altın miktarı tahminlere göre yaklaşık 4 bin 500 ton. Bu rakam ise 300 milyar dolara tekabül ediyor. Vatandaşlar yatırımlarını yastık altı yaparken Türkiye’ye yeni bir sistemin geleceği konuşuluyor. Hisse.net’ten Alper Tunga Akkuş’un haberine göre dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan ‘altın kiralama sistemi’ Türkiye’ye geliyor. Sistemle, yastık altında tutulan altınlar kiralanabilecek. Kiraya veren kişiler ise aylık gelir kazanacak. Peki, altın kiralama sistemi nedir?
Yastık altına son! 300 milyar dolarlık 'altın kiralama sistemi' Türkiye'ye geliyor.
Altın kiralama sistemi nedir?
Altın kiralama sistemi nasıl çalışıyor? Sistem güvenli mi?
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Bizde işlemez.
la gak git yer mi Anadolu irfanı
Başlıkta yastık altına son yazısını görünce akp yastık vergisi getirdi sandım 🤣