29 Ekim 2025 Son Depremler Listesi: Deprem mi Oldu?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
29.10.2025 - 09:06

Türkiye'nin aktif bir deprem kuşağı üzerinde bulunması, her gün çeşitli sismik hareketlerin yaşanmasına neden oluyor. Bu yüzden, ülkemizin 81 ilinde yaşayan vatandaşlarımız, en son meydana gelen depremleri ve bunların büyüklüklerini anbean takip ediyor. 'Bugün deprem oldu mu?', 'Deprem ne zaman oldu?, 'Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?' gibi sorular, sıklıkla soruluyor! 

Son olarak, 27 Ekim'de saat 22.48'de İstanbul'da da hissedilen depremin, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana geldiği öğrenildi. 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen artçılar, İstanbul, Ankara, İzmir ve Balıkesir başta olmak üzere birçok ilde, AFAD'ın son depremler listesi yoğun bir şekilde incelenmeye başlandı. 

Peki, 29 Ekim'de deprem oldu mu? 29 Ekim'de nerede deprem oldu ve büyüklüğü neydi? 

İşte 29 Ekim son depremler listesi

Bugün Deprem mi Oldu? Az Önce Deprem mi Oldu?

27 Ekim'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremde, 3'ü boş biri iş yeri olmak üzere 4 bina yıkıldı. 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar ise devam ediyor! 

6.1 büyülüğündeki depremin ardından ilk saatlerde 30'a yakın artçı kaydedilirken, bölgede bugün de hâlâ 3.5 ila 4.2 aralığında sarsıntılar bildiriliyor. 

En Son Ne Zaman Deprem Oldu? 

AFAD'ın ölçümlerine göre son deprem, 29 Ekim'de saat 07.20'de Balıkesir, Sındırgı'da meydana geldi ve büyüklüğü 3.8 olarak kaydedildi. 

Siz de 29 Ekim Çarşamba günü meydana gelen tüm depremlerin listesini görmek için Onedio'nun haritalı son depremler sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca, Kandilli Rasathanesi veya AFAD'ın web siteleri üzerinden de son depremlere dair bilgi edinebilirsiniz. 👇

İşte, 29 Ekim Çarşamba Son Depremler Listesi

HARİTALI SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD Son Depremler Listesi

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
