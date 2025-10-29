29 Ekim 2025 Son Depremler Listesi: Deprem mi Oldu?

Türkiye'nin aktif bir deprem kuşağı üzerinde bulunması, her gün çeşitli sismik hareketlerin yaşanmasına neden oluyor. Bu yüzden, ülkemizin 81 ilinde yaşayan vatandaşlarımız, en son meydana gelen depremleri ve bunların büyüklüklerini anbean takip ediyor. 'Bugün deprem oldu mu?', 'Deprem ne zaman oldu?, 'Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?' gibi sorular, sıklıkla soruluyor!

Son olarak, 27 Ekim'de saat 22.48'de İstanbul'da da hissedilen depremin, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana geldiği öğrenildi. 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen artçılar, İstanbul, Ankara, İzmir ve Balıkesir başta olmak üzere birçok ilde, AFAD'ın son depremler listesi yoğun bir şekilde incelenmeye başlandı.

Peki, 29 Ekim'de deprem oldu mu? 29 Ekim'de nerede deprem oldu ve büyüklüğü neydi?

İşte 29 Ekim son depremler listesi