27 Kasım Perşembe İstanbul Hava Durumu: Parçalı Bulut Hava Bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı hava tahmin raporuna göre bugün İstanbul’da gün boyu parçalı bulutlu hava hakim olacak. Hava sıcaklıkları öğle saatlerinde 21 dereceye kadar yükselecek. Ayrıca kuvvetli esecek lodos nedeniyle ulaşımda aksaklıklar da yaşabilir. İstanbul’da yağışlı hava sistemi Cuma günü etkili olmaya başlayacak ve tüm hafta sonu boyunca devam edecek.
27 Kasım Perşembe İstanbul Hava Durumu 👇
