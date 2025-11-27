onedio
27 Kasım Perşembe İstanbul Hava Durumu: Parçalı Bulut Hava Bekleniyor

İsmail Kahraman
27.11.2025 - 08:52

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı hava tahmin raporuna göre bugün İstanbul’da gün boyu parçalı bulutlu hava hakim olacak. Hava sıcaklıkları öğle saatlerinde 21 dereceye kadar yükselecek. Ayrıca kuvvetli esecek lodos nedeniyle ulaşımda aksaklıklar da yaşabilir. İstanbul’da yağışlı hava sistemi Cuma günü etkili olmaya başlayacak ve tüm hafta sonu boyunca devam edecek.

27 Kasım Perşembe İstanbul Hava Durumu 👇

Kıyı Ege ve Marmara’da etkili olacak kuvvetli lodos nedeniyle İstanbul’da bugün rüzgar hayatı olumsuz etkileyecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, parçalı bulutlu hava ve yağışsız bir gün olacak. İstanbul’da tüm hafta sonu boyunca ise yağış kendini gösterecek.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
