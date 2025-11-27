onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
27 Kasım Perşembe Diyarbakır Hava Durumu: Diyarbakır'da Bugün Hava Durumu Nasıl?

27 Kasım Perşembe Diyarbakır Hava Durumu: Diyarbakır'da Bugün Hava Durumu Nasıl?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.11.2025 - 08:17

27 Kasım Perşembe günü Diyarbakır'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji verilerine göre 27 Kasım Perşembe günü Diyarbakır'ı parçalı bulutlu, yağışsız, gündüzleri ılık, sabah ve akşamları serin bir hava bekliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Diyarbakır’da 27 Kasım Perşembe günü sonbahara yakışır, sakin ve yağışsız bir hava bekleniyor.

Diyarbakır’da 27 Kasım Perşembe günü sonbahara yakışır, sakin ve yağışsız bir hava bekleniyor.

Günün en düşük sıcaklığı 6 derece, en yüksek sıcaklığı ise 15 derece civarında seyredecek.

Sabah erken saatlerde hava 6 dereceyle serin başlayacak; buna rağmen gökyüzünde zaman zaman güneşin görüldüğü parçalı bulutlu bir görünüm hakim olacak. Gün ortasına doğru sıcaklık 15 dereceye kadar yükselerek özellikle öğle saatlerinde hafif ılık bir hava hissedilecek.

Öğleden sonra sıcaklık yavaş yavaş 13–9 derece bandına gerilerken, akşam ve gece saatlerinde 7 derece civarına inerek yeniden serinleyecek. Nem oranı gün içinde zaman zaman yükselse de rüzgâr genelde hafif eseceği için hissedilen sıcaklık değerlerinde büyük bir değişiklik beklenmiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın