23 Kasım Pazar İstanbul Hava Durumu: Akşam Saatlerine Dikkat

23 Kasım Pazar İstanbul Hava Durumu: Akşam Saatlerine Dikkat

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.11.2025 - 08:59

Meteoroloji’den yapılan son hava durumu tahminlerine göre İstanbul’da bugün yağmur geçişleri olacak. Megakentte hava sıcaklığı öğle saatlerinde 22 dereceye kadar yükselecek ve akşam saatlerinde düşen sıcaklıklarla birlikte yağmur yağışı etkili olacak. İstanbul’da hava sıcaklıklarında düşüş ve yağmur yeni haftanın ilk gününde de etkili olacak.

23 Kasım Pazar İstanbul Hava Durumu 👇

23 Kasım Pazar İstanbul Hava Durumu 👇

İstanbul’da bu hafta hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmiş ve pastırma sıcaklıkları ile birlikte yağışlar da sona ermişti. Megakentte yağışlar yeniden dönüyor. İstanbul’da öğle saatlerinde 22 derece kadar yükselecek hava sıcaklıkları akşam saatlerinde 15’e gerileyecek ve yağışlar etkisini gösterecek. İstanbul’da yağış yeni haftanın ilk gününde de etkili olacak.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
