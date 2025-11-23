23 Kasım Pazar İstanbul Hava Durumu: Akşam Saatlerine Dikkat
Meteoroloji’den yapılan son hava durumu tahminlerine göre İstanbul’da bugün yağmur geçişleri olacak. Megakentte hava sıcaklığı öğle saatlerinde 22 dereceye kadar yükselecek ve akşam saatlerinde düşen sıcaklıklarla birlikte yağmur yağışı etkili olacak. İstanbul’da hava sıcaklıklarında düşüş ve yağmur yeni haftanın ilk gününde de etkili olacak.
