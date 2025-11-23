23 Kasım Pazar İstanbul Hava Durumu: Akşam Saatlerine Dikkat

İstanbul’da bu hafta hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmiş ve pastırma sıcaklıkları ile birlikte yağışlar da sona ermişti. Megakentte yağışlar yeniden dönüyor. İstanbul’da öğle saatlerinde 22 derece kadar yükselecek hava sıcaklıkları akşam saatlerinde 15’e gerileyecek ve yağışlar etkisini gösterecek. İstanbul’da yağış yeni haftanın ilk gününde de etkili olacak.