23 Kasım Pazar Bursa Hava Durumu: Bursa'da Bugün Hava Nasıl?

Merve Ersoy
23.11.2025 - 08:41

23 Kasım Pazar günü Bursa'da hava nasıl olacak, Bursa'da bugün yağış var mı?

Ülkenin Batı kesimlerinde sıcak bir hava hakimken kasım ayının sonunun gelmesiyle birlikte sıcak havaların yerini yağışlı havaya bırakması ve sıcaklıkların aralık ayı itibarıyla mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Bursa'da da yeni haftanın yağışlı bir havayla başlayacağı, ancak salı gününden itibaren yağışların yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakacağı tahmin ediliyor.

Bursa'da bugün yağmur bekleniyor.

Tüm gün sürmesi beklenen yağmurun pazartesi günü de devam edeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde 22 dereceyi bulacak sıcaklık sebebiyle yağmurlu havayla birlikte nemin % 97 seviyesine ulaşması bekleniyor. Yağışlı havanın salı günü itibarıyla yerini parçalı bulutlu bir gökyüzüne bırakması da tahminler arasında yer alıyor. Bugün en yüksek sıcaklığın 22 dereceyi bulacağı Bursa'da yarın sıcaklıkların 5 derece düşmesi bekleniyor.

