23 Kasım Pazar Bursa Hava Durumu: Bursa'da Bugün Hava Nasıl?

23 Kasım Pazar günü Bursa'da hava nasıl olacak, Bursa'da bugün yağış var mı?

Ülkenin Batı kesimlerinde sıcak bir hava hakimken kasım ayının sonunun gelmesiyle birlikte sıcak havaların yerini yağışlı havaya bırakması ve sıcaklıkların aralık ayı itibarıyla mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Bursa'da da yeni haftanın yağışlı bir havayla başlayacağı, ancak salı gününden itibaren yağışların yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakacağı tahmin ediliyor.