23 Kasım Pazar Bursa Hava Durumu: Bursa'da Bugün Hava Nasıl?
23 Kasım Pazar günü Bursa'da hava nasıl olacak, Bursa'da bugün yağış var mı?
Ülkenin Batı kesimlerinde sıcak bir hava hakimken kasım ayının sonunun gelmesiyle birlikte sıcak havaların yerini yağışlı havaya bırakması ve sıcaklıkların aralık ayı itibarıyla mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Bursa'da da yeni haftanın yağışlı bir havayla başlayacağı, ancak salı gününden itibaren yağışların yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakacağı tahmin ediliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bursa'da bugün yağmur bekleniyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın