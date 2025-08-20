onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
2025 Yazında Herkesin Peşinde Olduğu “Glowy Skin” Trendi Nedir Anlatıyoruz!

etiket 2025 Yazında Herkesin Peşinde Olduğu “Glowy Skin” Trendi Nedir Anlatıyoruz!

Sultan Oğuz
Sultan Oğuz - Onedio Üyesi
20.08.2025 - 16:01

2025 yazının en gözde güzellik akımı haline gelen Glowy Skin yani ışıl ışıl, canlı ve doğal görünümlü cilt trendi, sosyal medyadan podyumlara kadar her yerde karşımıza çıkıyor. Eğer senin de Glowy Skin trendine dair aklını kurcalayan ve merak ettiğin sorular varsa gel, içeriğe geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Glowy skin nedir?

Glowy skin, aslında makyaj dünyasının son yıllardaki en cazip görünümlerinden biri. Bu trendin olayı ise hem bakım ürünleriyle hem de makyaj malzemeleriyle cildin gerçekten dinlenmiş ve nemli görünmesini sağlamak. Yani bu görünümde hedeflenen cildin filtre gibi parlayan doğal bir parlaklığa kavuşması da diyebiliriz.

2. İhtiyacın olan en önemli şey nem, nem ve daha fazla nem!

Bu trendin temelinde nem var. Yeterli nem olmadan Glowy Skin görünümünü elde etmek çok zor. Çünkü cildinin parlak görünmesi, öncelikle iyi bir nem dengesine sahip olmasına bağlı. Yani bol su içmek, nemlendirici serumlar kullanmak ve cildin nem kaybı yaşamasının önüne geçen kremler uygulamak olmazsa olmaz!

3. Bu trendde cilt bakımı makyajdan önce geliyor.

Glowy skin görünümü makyaj masasında değil banyoda başlıyor. Yani önce cildini temizleyecek, nemlendirecek, besleyecek ve hazırlayacaksın. Düzenli peeling yapmak, doğru serumları seçmek ve nemlendiriciyi ihmal etmemek bu görünümün anahtar adımları olduğundan makyaj, bu akımda sadece ekstra bir ışıltı katmak için var.

4. Doğallık ön planda, bu yüzden cildini gölgeleyen ürünler tercih etme.

Glowy skin, cildin kendi güzelliğini ön plana çıkardığından makyaj yapacağın zaman ağır kapatıcı etkili makyaj malzemeleri yerine cildini örtmeyen ürünler kullanabilirsin. 2025 yazında artık kimse kusursuz ama donuk bir cilt istemiyor, bu nedenle Glowy Skin akımında da olduğu gibi ince çizgilerini ve hafif ton farklılıklarını göstermekten çekinme!

5. Bu trendde ışıltı veren ürünler başrolde!

Glowy skin trendinin en eğlenceli kısmı ışıltılı ürünler kullanmak. Hafif nemlendiriciler, cilde parlaklık kazandıran serumlar… Makyaj tarafında ise parıltı veren bazlar ile elmacık kemikleri, alın ve burun hattına highlighter uygulayarak yüzünün tamamına parlak bir hava katabilirsin.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Glowy Skin Kore etkisini hissettiğimiz bir trend.

Glowy Skin’in kökleri, son yıllarda tüm herkesin görüp duyduğu Kore güzellik anlayışındaki “glass skin” trendine ve çok adımlı bakım rutinine dayanıyor. Tabii arada belli farklılıklar var. Glass Skin, pürüzsüz ve cam gibi parlak bir cildi hedeflerken; Glowy Skin biraz daha ışıltılı ve parlak bir görünüm sunuyor.

7. Serum ve nemlendirici bu trendin vazgeçilmez ikilisi!

Glowy Skin görünümünün temel formülü, etkili bir serumun üzerine cildi yoğun şekilde nemlendiren kaliteli bir krem uygulamak. Cildini iyi beslediğini, dinlendirdiğini ve bakım yaptığını göstermek için de harika bir fırsat olan serum ve nemlendirici ikilisi aynı zamanda makyaj öncesi cildin için pürüzsüz bir zemin de hazırlıyor.

8. Makyaj yaparken hafif formüllü olanları tercih edebilirsin.

Glowy Skin görünümü ile ağır kapatıcı etkili fondötenler artık geride kaldı. Yerlerini cildin tonunu eşitlerken doğal parlaklığını kapatmayan ince yapılı BB kremler, renkli nemlendiriciler ve hafif fondötenler aldı. Üstelik yazın cildin daha iyi ferahlamasına izin veren bu ürünler sıcak havalarda en büyük yardımcımız oluyor!

9. Günlük hayatta kolaylıkla ve pek çok durum için uygulanabilir bir görünüm.

Az ürünle maksimum etki yaratan trendin bu kadar popülerlik kazanmasındaki bir diğer etkense pratikliği! Çünkü Glowy Skin, saatler süren uğraşlar gerektirmiyor. Üstelik, sadece birkaç adımla elde edilebilen bu görünümü ister ofise giderken ister yaz tatilinde gezerken kullanabilirsin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Sultan Oğuz
Sultan Oğuz
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın