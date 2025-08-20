2025 Yazında Herkesin Peşinde Olduğu “Glowy Skin” Trendi Nedir Anlatıyoruz!

Glowy skin, aslında makyaj dünyasının son yıllardaki en cazip görünümlerinden biri. Bu trendin olayı ise hem bakım ürünleriyle hem de makyaj malzemeleriyle cildin gerçekten dinlenmiş ve nemli görünmesini sağlamak. Yani bu görünümde hedeflenen cildin filtre gibi parlayan doğal bir parlaklığa kavuşması da diyebiliriz.