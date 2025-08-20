2025 Yazında Herkesin Peşinde Olduğu “Glowy Skin” Trendi Nedir Anlatıyoruz!
2025 yazının en gözde güzellik akımı haline gelen Glowy Skin yani ışıl ışıl, canlı ve doğal görünümlü cilt trendi, sosyal medyadan podyumlara kadar her yerde karşımıza çıkıyor. Eğer senin de Glowy Skin trendine dair aklını kurcalayan ve merak ettiğin sorular varsa gel, içeriğe geçelim!
1. Glowy skin nedir?
2. İhtiyacın olan en önemli şey nem, nem ve daha fazla nem!
3. Bu trendde cilt bakımı makyajdan önce geliyor.
4. Doğallık ön planda, bu yüzden cildini gölgeleyen ürünler tercih etme.
5. Bu trendde ışıltı veren ürünler başrolde!
6. Glowy Skin Kore etkisini hissettiğimiz bir trend.
7. Serum ve nemlendirici bu trendin vazgeçilmez ikilisi!
8. Makyaj yaparken hafif formüllü olanları tercih edebilirsin.
9. Günlük hayatta kolaylıkla ve pek çok durum için uygulanabilir bir görünüm.
