2011 Yılına Damga Vuran Şarkılar

26.11.2025 - 17:01

2011 yılı, Türk pop müziği için adeta altın bir yıldı. Radyolarda çalan her şarkı ezbere bilinir, klipleri televizyonlarda dönüp dururdu. Duygusal sözlerden, hareketli yaz hitlerine kadar birçok şarkı, o yıla damgasını vurdu. Bu listede, 2011’in hafızalara kazınan, herkesin diline dolanan en popüler 12 şarkısını hatırlayacağız. 

O yıllara dönmek isteyenler için nostalji kapısı şimdi aralanıyor!👇🏻

1. Sıla - Acısa da Öldürmez

2. Mustafa Ceceli & Elvan Günaydın - Eksik

3. Atiye - Budur

4. Rafet El Roman - Direniyorum

5. Gülben Ergen & Mustafa Sandal - Şıkır Şıkır

6. Gökçe - Tuttu Fırlattı

7. Gülşen - Sözde Ayrılık

8. Murat Boz - Geri Dönüş Olsa

9. M.F.Ö. - Hep Yaşın 19

10. Funda Arar - Sen Ve Ben

11. Burcu Güneş - Oflaya Oflaya

12. Sıla - Boş Yere

