2011 Yılına Damga Vuran Şarkılar

2011 yılı, Türk pop müziği için adeta altın bir yıldı. Radyolarda çalan her şarkı ezbere bilinir, klipleri televizyonlarda dönüp dururdu. Duygusal sözlerden, hareketli yaz hitlerine kadar birçok şarkı, o yıla damgasını vurdu. Bu listede, 2011’in hafızalara kazınan, herkesin diline dolanan en popüler 12 şarkısını hatırlayacağız.

O yıllara dönmek isteyenler için nostalji kapısı şimdi aralanıyor!👇🏻