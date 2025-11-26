2011 Yılına Damga Vuran Şarkılar
2011 yılı, Türk pop müziği için adeta altın bir yıldı. Radyolarda çalan her şarkı ezbere bilinir, klipleri televizyonlarda dönüp dururdu. Duygusal sözlerden, hareketli yaz hitlerine kadar birçok şarkı, o yıla damgasını vurdu. Bu listede, 2011’in hafızalara kazınan, herkesin diline dolanan en popüler 12 şarkısını hatırlayacağız.
O yıllara dönmek isteyenler için nostalji kapısı şimdi aralanıyor!👇🏻
1. Sıla - Acısa da Öldürmez
2. Mustafa Ceceli & Elvan Günaydın - Eksik
3. Atiye - Budur
4. Rafet El Roman - Direniyorum
5. Gülben Ergen & Mustafa Sandal - Şıkır Şıkır
6. Gökçe - Tuttu Fırlattı
7. Gülşen - Sözde Ayrılık
8. Murat Boz - Geri Dönüş Olsa
9. M.F.Ö. - Hep Yaşın 19
10. Funda Arar - Sen Ve Ben
11. Burcu Güneş - Oflaya Oflaya
12. Sıla - Boş Yere
