2000’lerde MTV İzleyenlerin Asla Unutamayacağı Şarkılar
O sabah kahvaltımızı yapmadan önce MTV’yi açar, klipleri ezbere söylerdik ya... İşte o dönemin altın çağında yaşadığımız demek oluyor bu! YouTube yok, TikTok yok, Shazam yok… Sadece MTV vardı ve biz ekran başında tekrar yayınlanmasını beklerdik. İşte 2000’lerde MTV’yi kasıp kavuran, dans figürlerinden saç stillerine kadar hepimizi etkileyen o efsane şarkılar burada! 👇
1. Britney Spears - Toxic
2. *NSYNC - Bye Bye Bye
3. Destiny's Child - Survivor
4. Eminem - Without Me
5. Avril Lavigne - Sk8er Boi
6. Evanescence - Bring Me To Life
7. Shakira - Whenever, Wherever
8. Linkin Park - In the End
9. The Black Eyed Peas - Where Is The Love?
10. Gwen Stefani - Hollaback Girl
11. Rihanna - Umbrella
12. Nelly Furtado - Maneater
