20 Kasım Perşembe İstanbul Hava Durumu: Sıcaklık Mevsim Normallerinin Üzerinde

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.11.2025 - 08:38

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre İstanbul’da bugün hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. Megakentte tüm gün güneşli ve açık hava olacak. Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 20 dereceye kadar yükselecek. İstanbul’da hafta sonu da yağışsız bir hava bekleniyor.

20 Kasım Perşembe İstanbul Hava Durumu 👇

Türkiye genelinde birçok bölgede pastırma sıcaklıkları yaşanırken, İstanbul’da da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde. İstanbul’da bugün yağışsız geçecek ve hava sıcaklıkları en düşük 14, en yüksek ise 20 derece olacak. Meteorolojik verilere göre haftanın kalan günlerinde de İstanbul’da yağış beklenmiyor.

