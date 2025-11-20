20 Kasım Perşembe İstanbul Hava Durumu: Sıcaklık Mevsim Normallerinin Üzerinde
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre İstanbul’da bugün hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak. Megakentte tüm gün güneşli ve açık hava olacak. Öğle saatlerinde hava sıcaklığı 20 dereceye kadar yükselecek. İstanbul’da hafta sonu da yağışsız bir hava bekleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
20 Kasım Perşembe İstanbul Hava Durumu 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın