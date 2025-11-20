20 Kasım Perşembe İstanbul Hava Durumu: Sıcaklık Mevsim Normallerinin Üzerinde

Türkiye genelinde birçok bölgede pastırma sıcaklıkları yaşanırken, İstanbul’da da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde. İstanbul’da bugün yağışsız geçecek ve hava sıcaklıkları en düşük 14, en yüksek ise 20 derece olacak. Meteorolojik verilere göre haftanın kalan günlerinde de İstanbul’da yağış beklenmiyor.