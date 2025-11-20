onedio
Bugün Hava Nasıl? Meteoroloji 20 Kasım Hava Tahmin Raporunu Açıkladı

Dilara Şimşek
20.11.2025 - 07:14

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 20 Kasım hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji'nin haritasında Kasım ayının son günlerinde olmamıza rağmen güneşli hava dikkat çekti. Haritaya göre ülke geneli 20 Kasım Perşembe günü güneşli geçecek. Ancak Edremit Körfezi ile Muğla çevrelerinde hafif sağanak yağış bekleniyor. İşte 20 Kasım hava durumu.

20 Kasım hava durumu: Bugün hava nasıl?

Meteoroloji, 20 Kasım raporunu paylaştı. 'Bugün hava nasıl?', 'Bugün yağmur var mı?' sorusunun yanıtı böylece belli olmuş oldu. 20 Kasım günü ülke genelinde güneşli ve sıcak hava etkili olacak. Meteoroloji'nden yapılan uyarıda 'Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Edremit Körfezi ile Muğla'nın batı çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor' ifadeleri yer aldı.

Hava sıcaklığı artıyor.

Meteoroloji, 20 Kasım raporunda hava sıcaklıklarının artacağını belirterek 'Hava sıcaklığının biraz artarak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor' dedi. 

Marmara Bölgesi'nin bir bölümü için ise rüzgar uyarısı geldi: 'Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Trakya Kesimi'nde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.'

