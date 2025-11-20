Bugün Hava Nasıl? Meteoroloji 20 Kasım Hava Tahmin Raporunu Açıkladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 20 Kasım hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji'nin haritasında Kasım ayının son günlerinde olmamıza rağmen güneşli hava dikkat çekti. Haritaya göre ülke geneli 20 Kasım Perşembe günü güneşli geçecek. Ancak Edremit Körfezi ile Muğla çevrelerinde hafif sağanak yağış bekleniyor. İşte 20 Kasım hava durumu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
20 Kasım hava durumu: Bugün hava nasıl?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hava sıcaklığı artıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın