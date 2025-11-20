Bugün Hava Nasıl? Meteoroloji 20 Kasım Hava Tahmin Raporunu Açıkladı

Meteoroloji, 20 Kasım raporunu paylaştı. 'Bugün hava nasıl?', 'Bugün yağmur var mı?' sorusunun yanıtı böylece belli olmuş oldu. 20 Kasım günü ülke genelinde güneşli ve sıcak hava etkili olacak. Meteoroloji'nden yapılan uyarıda 'Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Edremit Körfezi ile Muğla'nın batı çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor' ifadeleri yer aldı.