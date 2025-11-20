onedio
20 Kasım Perşembe Adana Hava Durumu: Adana'da Hava Durumu Bugün Nasıl?

20 Kasım Perşembe Adana Hava Durumu: Adana’da Hava Durumu Bugün Nasıl?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
20.11.2025 - 08:28

20 Kasım Perşembe günü Adana’da hava nasıl olacak? Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, Akdeniz Bölgesi'ndeki Adana'da parçalı ve az bulutlu bir gün yaşanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve diğer kaynakların verilerine göre bugün kentte en yüksek sıcaklık 25 ila 27 derece arasında, en düşük sıcaklık ise 12 ila 14 derece arasında olacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ila orta kuvvette esecek.

İşte 20 Kasım Perşembe gününe ait Adana hava durumu bilgileri...

Adana Hava Durumu Yorumu (20 Kasım Perşembe)

Adana Hava Durumu Yorumu (20 Kasım Perşembe)

Bugün Adana'da güneşli ve parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Sabah saatleri 17 derece ile serin başlarken, günün en sıcak saatleri olan öğle 12:00 - 15:00 arasında sıcaklık 27 dereceye ulaşacak. Hissedilen sıcaklık da aynı derecelerde olacak, yani bunaltıcı bir sıcaklık beklenmiyor.

Öğleden sonra (15:00 - 18:00) sıcaklık hızla 21 dereceye düşerken, nem oranı da artmaya başlayacak. Rüzgar, gün boyunca ağırlıklı olarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esecek; ortalama hızı 5 km/sa ile 10 km/sa arasında değişecek. En yüksek rüzgar hızı ise öğle saatlerinde 26 km/sa'i bulabilir. Akşam saatlerinde hava 15 dereceye inerken, nem oranı en yüksek seviye olan %60'a çıkacak.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018'de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022'de tamamladım. 2024'te Ege Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio'da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
