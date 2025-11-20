20 Kasım Perşembe Adana Hava Durumu: Adana’da Hava Durumu Bugün Nasıl?

Bugün Adana'da güneşli ve parçalı bulutlu bir gün bekleniyor. Sabah saatleri 17 derece ile serin başlarken, günün en sıcak saatleri olan öğle 12:00 - 15:00 arasında sıcaklık 27 dereceye ulaşacak. Hissedilen sıcaklık da aynı derecelerde olacak, yani bunaltıcı bir sıcaklık beklenmiyor.

Öğleden sonra (15:00 - 18:00) sıcaklık hızla 21 dereceye düşerken, nem oranı da artmaya başlayacak. Rüzgar, gün boyunca ağırlıklı olarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esecek; ortalama hızı 5 km/sa ile 10 km/sa arasında değişecek. En yüksek rüzgar hızı ise öğle saatlerinde 26 km/sa'i bulabilir. Akşam saatlerinde hava 15 dereceye inerken, nem oranı en yüksek seviye olan %60'a çıkacak.