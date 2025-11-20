20 Kasım Perşembe Adana Hava Durumu: Adana’da Hava Durumu Bugün Nasıl?
20 Kasım Perşembe günü Adana’da hava nasıl olacak? Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, Akdeniz Bölgesi'ndeki Adana'da parçalı ve az bulutlu bir gün yaşanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve diğer kaynakların verilerine göre bugün kentte en yüksek sıcaklık 25 ila 27 derece arasında, en düşük sıcaklık ise 12 ila 14 derece arasında olacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ila orta kuvvette esecek.
İşte 20 Kasım Perşembe gününe ait Adana hava durumu bilgileri...
Adana Hava Durumu Yorumu (20 Kasım Perşembe)
