20 Kasım Perşembe Antalya Hava Durumu: Antalya’da Bugün Hava Nasıl?

Meteoroloji verilerine göre Antalya’da sabah 06.00’da sıcaklık 17 derece olarak ölçülüyor. Nem oranı yüzde 69 seviyesinde seyrederken rüzgârın saatte 10 km hızla eseceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerine doğru sıcaklıklar belirgin şekilde yükseliyor. 12.00 ile 15.00 arasında termometreler 26 dereceyi gösterecek. Bu saatlerde nem yüzde 45’e düşüyor ve rüzgâr kuzeydoğu yönünden saatte 8 km hızla esecek.

Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık kademeli olarak azalıyor. 18.00 - 21.00 arasında sıcaklık 19 dereceye inecek ve nem yüzde 73’e çıkacak. Akşam rüzgâr hızının ise 15 km/sa seviyelerinde olması bekleniyor.