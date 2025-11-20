20 Kasım Perşembe Antalya Hava Durumu: Antalya’da Bugün Hava Nasıl?
20 Kasım Perşembe Antalya hava durumu Meteoroloji tarafından açıklandı. Kentte bugün sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlu bir hava hakîm olacak. Gün içinde sıcaklık 26 dereceye kadar yükselirken nem oranı öğlen saatlerinde yüzde 45 seviyelerine kadar düşüyor. Rüzgar genel olarak hafif esecek ve yer yer 19 km/sa hızlara ulaşacak. İşte saatlik Antalya hava durumu tahmini...
20 Kasım Perşembe Antalya Hava Durumu
