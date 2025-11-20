onedio
20 Kasım Perşembe Antalya Hava Durumu: Antalya’da Bugün Hava Nasıl?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.11.2025 - 08:26

20 Kasım Perşembe Antalya hava durumu Meteoroloji tarafından açıklandı. Kentte bugün sabah saatlerinden itibaren parçalı bulutlu bir hava hakîm olacak. Gün içinde sıcaklık 26 dereceye kadar yükselirken nem oranı öğlen saatlerinde yüzde 45 seviyelerine kadar düşüyor. Rüzgar genel olarak hafif esecek ve yer yer 19 km/sa hızlara ulaşacak. İşte saatlik Antalya hava durumu tahmini...

20 Kasım Perşembe Antalya Hava Durumu

Meteoroloji verilerine göre Antalya’da sabah 06.00’da sıcaklık 17 derece olarak ölçülüyor. Nem oranı yüzde 69 seviyesinde seyrederken rüzgârın saatte 10 km hızla eseceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerine doğru sıcaklıklar belirgin şekilde yükseliyor. 12.00 ile 15.00 arasında termometreler 26 dereceyi gösterecek. Bu saatlerde nem yüzde 45’e düşüyor ve rüzgâr kuzeydoğu yönünden saatte 8 km hızla esecek. 

Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık kademeli olarak azalıyor. 18.00 - 21.00 arasında sıcaklık 19 dereceye inecek ve nem yüzde 73’e çıkacak. Akşam rüzgâr hızının ise 15 km/sa seviyelerinde olması bekleniyor.

