11 Adımda Ghostlanmanın Üstesinden Nasıl Gelinir Anlatıyoruz!

08.10.2025 - 22:04

Ne yazık ki modern ilişkilerin en rahatsız edici yanlarından biri ghostlanmak. İster uzun süreli partner, ister adı konmamış bir ilişki, ister potansiyel vaat eden bir flört olsun... Şartlar ne kadar iyi görünse de hepimiz ghostlanma karşısında biraz çaresiziz! Ama umudu hemen kaybetmemek gerek. Çünkü ona mesaj atmadan ve bu durumu çok içselleştirmeden ghostlanmanın etkilerinden kurtulman mümkün. 

Nasıl mı? Haydi içeriğe! 👇✌️🫂

1. Durumu kabullen.

Hiç istemesen de evet maalesef ghostlandın! Bu gerçeklerle ne kadar erken barışırsan onun seni görmezden gelmesinin yarattığı olumsuz etkiden de o kadar çabuk kurtulursun. Belirsizlikle savaşmak her ne kadar zor gelse de durumu erkenden fark etmen çok önemli. Onun adına bahaneler üretip süreci askıda bırakmaktansa kabullen ve yapabileceğin diğer şeylere göz atmaya başla. 🫂

2. Kendini suçlamaktan vazgeç.

Ghostlanmanın yarattığı en büyük sorunlardan biri hatayı kendinde aramaktır. Bu nedenle öncelikle engellemen gereken de tam olarak bu tutum olmalı. Sonuçta başka birinin eylemlerinden neden sen sorumlu tutulmalısın ki? Konunun aslında seninle uzaktan yakından ilgisi yok. Daha çok onun duygusal olarak olgunlaşmadığını veya iletişimdeki beceriksizliğini gösteriyor. Buna odaklan ve bir an önce kendini suçlamaktan vazgeç.

3. Sebep aramaya çalışma.

Biri seni ghostladığı zaman, yaptıklarını haklı çıkaracak nedenler aramak istemen çok normal. Çünkü her sağlıklı insan gibi süreç sonlanacaksa bile buna bir açıklama getirilsin istiyorsun. Karşındaki açıklama yapmadıkça da kafanda kendi nedenlerini yaratıyorsun. Ama bu yaklaşım sana hiçbir şey kazandırmaz, aksine enerjini ve zamanını tüketir. Bunun aradığın sonlandırma olduğunu hatırla ve neden aramaktan vazgeç. ✨

4. Cevap beklemeyi bırak.

Seninle iletişimi bir anda kesen birine doğrudan ulaşmaya çalışarak bunun neden yaşandığını sorabilirsin. Ama eğer ilk denemede yanıt gelmiyorsa daha fazla mesaj atmamalı ve herhangi bir şey beklememelisin. Sürekli telefonu kontrol edip 'belki mesaj atmıştır' diye bakmak seni yıpratmaktan başka bir şey yapmaz. Aradığın cevap aslında onun cevap vermemesi. Yani daha fazla bir yanıta ihtiyacın yok. Konuyu zihninde kapat ve önüne bak! 😎

5. Arkadaşlarınla konuş.

Bazen ghostlandığını başkalarıyla paylaşmak istememen çok normal. Çünkü belki bu durum sende utanç veya eksiklik yaratıyordur. Ama hissettiğin bu duygular aslında çok yanlış. Çünkü sorun sendeki herhangi bir eksiklikten veya yaptığın bir yanlıştan kaynaklanmıyor. Arkadaşlarınla konuyu paylaştığında onların da sana hak verdiğini görecek ve kendini çok daha hissedeceksin. Bu nedenle sakın içine atma!

6. Yeni bir hobi edin.

Onun yarattığı boşlukta kaybolmamak için arta kalan zamanı ve enerjiyi kendine yönlendirmen en iyisi. Bu aşamada denemek istediğin hobilere veya yapmak istediğin şeylere odaklanabilirsin. Arkadaşlarınla tatile çıkmak, daha fazla sosyal aktiviteye katılmak ve o çok istediğin yemek kursuna sonunda yazılmak gibi şeyler bu listeye rahat rahat girebilir. 🤩

7. Takipten çık veya sessize al.

Sosyal medyada sürekli karşına çıkmasını veya dönüp dönüp fotoğraflarına bakmayı istemiyorsan acilen sana en uygun önlemi al. Takipten çıkmak ve engellemek her zaman bir seçenek. Ama bazen ortak arkadaşlar ve sosyal ortam sebebiyle bunu yapmak istemeyebilirsin. Bu duruma da bir çözüm var: o da sessize almak ve hikayelerinden gizlemek. Onunla büyük ölçüde teması sonlandıracak bu hamleler, kendini koruman için çok önemli. 😉

8. Duygularını bastırma.

Yaşadıklarının normal olduğunu her zaman hatırla. Ayrıca duyguları bastırmanın uzun vadede sana çok daha fazla zarar verebileceğini unutma. Bu nedenle durumun etkilerini içinden ağlayarak, üzülerek veya kendi başına kalarak atmak isteyebilirsin. Bunları içinden ne kadar çabuk atarsan normal hayata da o kadar hızlı dönersin!

9. Kendi değerini hatırla.

Biri seni ghostladı ya da seninle habersizce iletişimi kesti diye değerinden bir şey kaybetmezsin. Aksine bu, kendi değerini hatırlaman ve kendine odaklanman için bir uyarı olabilir. Bu nedenle kendi kıymetini hatırlamaya bak, gerekirse bu sürecin sana kazandırdıklarını daha iyi anlamak ve unutmamak için günlük tut ya da listeler yap. Emin ol, ondan çok daha iyisini hak ediyorsun! 😘

10. Hiçbir şeyi romantize etme.

Durup durup geçmişe bakmak ve yaptığı iyi şeyleri hatırlamak sana hiçbir şey kazandırmaz. Dolayısıyla aslında onu hiç olmadığı gibi romantize etmen de çok yanlış. Çünkü bunların tümü büyük ihtimalle sadece kafanda yaşanıyor ve onun tarafından hissedilmiyor bile. Hayal aleminden çıkıp gerçeklere dönersen hikayenin o kadar da mükemmel olmadığını rahatlıkla görürsün. Bu nedenle sanki romantik komedide yaşıyormuşsun gibi düşünmeyi bırak ve geçmişi süsleme! ✌️

11. Durumun potansiyelini kavra.

Bütün olanlar sana kötü ve zor geliyor olabilir. Ama tüm bunlardan sıyrılıp olaya biraz uzaktan bakarsan aslında sahip olduğun potansiyeli de net şekilde kavrayabilirsin. Bu süreci kendine ve yapmak istediklerine odaklandığın, kendi değerini yeniden tanımladığın ve sonraki ilişkilerinde tam olarak ne istediğini belirlediğin bir farkındalığa dönüştürmek senin elinde. Bu açıdan düşünürsen aslında güçlendiğin ve kendin için daha iyilerine yöneldiğin bir evredesin. Bu da harika bir gelişme! 💪

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
