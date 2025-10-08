11 Adımda Ghostlanmanın Üstesinden Nasıl Gelinir Anlatıyoruz!
Ne yazık ki modern ilişkilerin en rahatsız edici yanlarından biri ghostlanmak. İster uzun süreli partner, ister adı konmamış bir ilişki, ister potansiyel vaat eden bir flört olsun... Şartlar ne kadar iyi görünse de hepimiz ghostlanma karşısında biraz çaresiziz! Ama umudu hemen kaybetmemek gerek. Çünkü ona mesaj atmadan ve bu durumu çok içselleştirmeden ghostlanmanın etkilerinden kurtulman mümkün.
Nasıl mı? Haydi içeriğe! 👇✌️🫂
1. Durumu kabullen.
2. Kendini suçlamaktan vazgeç.
3. Sebep aramaya çalışma.
4. Cevap beklemeyi bırak.
5. Arkadaşlarınla konuş.
6. Yeni bir hobi edin.
7. Takipten çık veya sessize al.
8. Duygularını bastırma.
9. Kendi değerini hatırla.
10. Hiçbir şeyi romantize etme.
11. Durumun potansiyelini kavra.
