11 Adımda Ghostlanmanın Üstesinden Nasıl Gelinir Anlatıyoruz!

Durup durup geçmişe bakmak ve yaptığı iyi şeyleri hatırlamak sana hiçbir şey kazandırmaz. Dolayısıyla aslında onu hiç olmadığı gibi romantize etmen de çok yanlış. Çünkü bunların tümü büyük ihtimalle sadece kafanda yaşanıyor ve onun tarafından hissedilmiyor bile. Hayal aleminden çıkıp gerçeklere dönersen hikayenin o kadar da mükemmel olmadığını rahatlıkla görürsün. Bu nedenle sanki romantik komedide yaşıyormuşsun gibi düşünmeyi bırak ve geçmişi süsleme! ✌️