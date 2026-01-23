onedio
10 Gündür Durmadan Kar Yağıyor! Arabalar Kar Altında Kayboldu

Dilara Şimşek
23.01.2026 - 20:39

Türkiye'nin pek çok ilinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Yoğun kar yağışının yüksek kesimlerde etkili olduğu kentlerden biri de Ordu. Ordu’nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda 10 gündür kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Otomobiller kar altında kalırken bölgede yaşam kameralara yansıdı.

Ordu kent merkezinde güneşli hava hakim olurken yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerden biri de 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası oldu. Çambaşı’nda 10 gündür etkili olan kar yağışı 2 metreye ulaştı. Bazı otomobiller kar altında kalırken evlerin girişleri karla kaplandı.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
