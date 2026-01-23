10 gündür durmadan kar yağıyor! Arabalar kar altında kayboldu.

Türkiye'nin pek çok ilinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Yoğun kar yağışının yüksek kesimlerde etkili olduğu kentlerden biri de Ordu. Ordu’nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda 10 gündür kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Otomobiller kar altında kalırken bölgede yaşam kameralara yansıdı.
