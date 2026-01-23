Evinde Gümüş Eşya Olan Köşeyi Döndü! Gümüş Fiyatı Arttı, Yeni Trend Başladı

Esnaf Ferhat Bukin, 70 yıllık bir tepsinin fiyatının 120 bin TL olduğunu ifade etti. Vatandaşların gümüş eşyalarını para çevirmek istediğini belirten Bukin, “10 bin liradan başlıyor. 70 bin liraya kadar gidiyor. Gramına ve işçiliğine göre değişiklik gösteriyor” dedi.

Öte yandan esnaf, vatandaşların ihtiyaçtan dolayı veya has gümüş yatırımı için eşyalarını sattığını da kaydetti.