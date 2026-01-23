Evinde Gümüş Eşya Olan Köşeyi Döndü! Gümüş Fiyatı Arttı, Yeni Trend Başladı
Gümüş fiyatları arttı. Fiyatlar artınca evinde gümüş eşyası olan köşeyi döndü. NTV’den Canan Yıldırım’ın haberine göre gümüş eşyası olanlar arasında yeni trend başladı. Evinde gümüş olanlar soluğu gümüşçülerde aldı. Yeni trend ise gümüş eritme oldu.
Gümüş fiyatları rekor kırdı. Evinde gümüş eşya olan köşeyi döndü.
Fiyatlar 10 bin-70 bin arasında değişiyor.
