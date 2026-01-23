onedio
Evinde Gümüş Eşya Olan Köşeyi Döndü! Gümüş Fiyatı Arttı, Yeni Trend Başladı

Dilara Şimşek
23.01.2026 - 18:26

Gümüş fiyatları arttı. Fiyatlar artınca evinde gümüş eşyası olan köşeyi döndü. NTV’den Canan Yıldırım’ın haberine göre gümüş eşyası olanlar arasında yeni trend başladı. Evinde gümüş olanlar soluğu gümüşçülerde aldı. Yeni trend ise gümüş eritme oldu.

Gümüş fiyatları rekor kırdı. Evinde gümüş eşya olan köşeyi döndü.

Gram gümüş 138 TL'yi gördü. 2025 yılında rekorlara imza atan gümüş yükselişini bu sene de sürdürüyor. Uzmanlara göre gümüş fiyatları yükselmeye devam edecek. Bir zaman yüzüne bile bakılmayan gümüşün yükselişi evinde gümüş eşyası olanları da harekete geçirdi.

Gümüş yüzünü, şamdanı, vazosu, tepsisi olan soluğu gümüşçüde aldı. Yeni trend 'gümüş eritme' oldu.

Fiyatlar 10 bin-70 bin arasında değişiyor.

Esnaf Ferhat Bukin, 70 yıllık bir tepsinin fiyatının 120 bin TL olduğunu ifade etti. Vatandaşların gümüş eşyalarını para çevirmek istediğini belirten Bukin, “10 bin liradan başlıyor. 70 bin liraya kadar gidiyor. Gramına ve işçiliğine göre değişiklik gösteriyor” dedi.

Öte yandan esnaf, vatandaşların ihtiyaçtan dolayı veya has gümüş yatırımı için eşyalarını sattığını da kaydetti.

