onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Meteoroloji Açıkladı: İstanbul'da Yağışsız Gün Geçmeyecek

Meteoroloji Açıkladı: İstanbul'da Yağışsız Gün Geçmeyecek

hava durumu
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.01.2026 - 20:09

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul hava durumunu açıkladı. İstanbul'da bu yeni haftada havanın nasıl olacağı belli oldu. Meteoroloji haritasına göre İstanbul, 24 Ocak Cumartesi gününden itibaren yağışlı havanın etkisine girecek. İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den İstanbul açıklaması.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul'da hava nasıl olacak?

İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul'da havanın nasıl olacağını açıkladı. 24 Ocak-30 Ocak hava durum raporu paylaşıldı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, 'Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artarak, Güneydoğu Anadolu hariç mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor' denildi.

Meteoroloji'nin hava durum haritasında hafta boyunca İstanbul'da sağanak yağışın etkili olacağı görüldü.

İstanbul'da gün gün hava durumu açıklandı.

İstanbul'da gün gün hava durumu açıklandı.

24 Ocak Cumartesi İstanbul hava durumu

İstanbul'da yağış bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde veya biraz üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor.

25 Ocak Pazar İstanbul hava durumu

Bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıkların 8-15 derece civarında olması bekleniyor. Yağış görülecek. 

26 Ocak Pazartesi İstanbul hava durumu

Marmara Denizi üzerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. görülüyor. Rüzgarın hızı 40-70 km/saat bulabilir. Hava yağışlı olacak.

27 Ocak Salı İstanbul hava durumu

Batıdan gelen yağışlı sistem İstanbul'u etkileyecek. Hafif sağanak yağış geçişleri görülebilir. 

28 Ocak Çarşamba İstanbul hava durumu

Yağışlar etkisini artırıyor. İstanbul genelinde sağanak yağış bekleniyor. 

29 Ocak Perşembe İstanbul hava durumu

Yağışlı hava devam edecek. Şehrin tamamında yağmurlu bir hava hakim olacak.

30 Ocak Cuma İstanbul hava durumu

Haftanın son gününde de yağışlar ara ara devam edecek gibi görünüyor.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın