Meteoroloji Açıkladı: İstanbul'da Yağışsız Gün Geçmeyecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) İstanbul hava durumunu açıkladı. İstanbul'da bu yeni haftada havanın nasıl olacağı belli oldu. Meteoroloji haritasına göre İstanbul, 24 Ocak Cumartesi gününden itibaren yağışlı havanın etkisine girecek. İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den İstanbul açıklaması.