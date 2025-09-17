10 Adımda Mevsim Geçişlerinde Cilt Bakımı Nasıl Yapılmalı Anlatıyoruz!
Mevsimler değişirken sadece havalar değil, ruh halimizden kıyafetlerimize kadar her şey etkileniyor. Yazın o hafifliği bir anda yerini rüzgara bırakıyor, kışın sertliği ise baharda yumuşuyor. Ama işin en görünür kısmı yüzümüzde oluyor. Cildimiz bu geçişleri çok net yaşıyor; kuruma, matlaşma ya da tam tersi fazla yağlanma gibi durumlar ortaya çıkabiliyor.
Peki bu dönemde ne yapmak lazım? İşte sana mevsim geçişlerinde cildine daha iyi bakabilmen için hazırladığımız 10 adımlık pratik rehber:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Temizleme rutinini gözden geçir.
2. Arındırmayı fazla kaçırma!
3. Nemlendirmeyi arttır.
4. Güneş kremi dört mevsim seninle!
5. Su içmeyi unutma!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Maskelerle keyif kat.
7. Dudaklarını es geçme.
8. Göz çevresine bakım yap!
9. Mevsim meyve-sebzelerine yönel!
10. Düzenli ol, vazgeçme!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın