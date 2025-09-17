onedio
10 Adımda Mevsim Geçişlerinde Cilt Bakımı Nasıl Yapılmalı Anlatıyoruz!

10 Adımda Mevsim Geçişlerinde Cilt Bakımı Nasıl Yapılmalı Anlatıyoruz!

Ecem Bekar
Ecem Bekar
17.09.2025 - 15:03

Mevsimler değişirken sadece havalar değil, ruh halimizden kıyafetlerimize kadar her şey etkileniyor. Yazın o hafifliği bir anda yerini rüzgara bırakıyor, kışın sertliği ise baharda yumuşuyor. Ama işin en görünür kısmı yüzümüzde oluyor. Cildimiz bu geçişleri çok net yaşıyor; kuruma, matlaşma ya da tam tersi fazla yağlanma gibi durumlar ortaya çıkabiliyor.

Peki bu dönemde ne yapmak lazım? İşte sana mevsim geçişlerinde cildine daha iyi bakabilmen için hazırladığımız 10 adımlık pratik rehber:

1. Temizleme rutinini gözden geçir.

Mevsim geçişlerinde cildin ihtiyaçları değişiyor. Çok kurutmayan, nazik bir temizleyici seçmek en mantıklısı. Köpüklü bir temizleyici yazın iyi hissettirse de, sonbaharda daha nemlendirici özellikli jeller veya sütler daha uygun olabilir.

2. Arındırmayı fazla kaçırma!

Arındırma önemli ama aşırıya kaçınca cildin dengesini bozmak işten bile değil. “Biraz daha temiz olsun” diyerek peelingi sık sık uygulamak, cildine fayda yerine zarar verebilir. Özellikle mevsim geçişlerinde cildin daha hassas olduğu için bu konuda dikkatli olmalısın. Haftada bir ya da iki kez yapılan nazik bir arındırma yeterlidir. Böylece pürüzsüzlük hissi sağlarken cildini yormamış olursun.

3. Nemlendirmeyi arttır.

Mevsim geçişlerinde cildin en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri nem. Yazın hafif yapılı, su bazlı ürünler yeterli olurken; havalar serinlediğinde bu ürünler yetersiz kalabilir. İşte tam bu noktada nemlendiricini gözden geçirip daha yoğun formüllere geçiş yapmak akıllıca olur. Özellikle sabah-akşam düzenli olarak uyguladığında farkı net bir şekilde görürsün. Böylece cildin gün boyunca daha konforlu ve dengeli hisseder.

4. Güneş kremi dört mevsim seninle!

Birçok kişi sadece yazın güneş kremi kullanıyor ama aslında bu büyük bir yanılgı. Çünkü güneş sadece yaz aylarında değil, bulutlu ya da soğuk havalarda da etkisini göstermeye devam ediyor. Bu nedenle mevsim ne olursa olsun güneş kreminden vazgeçmemelisin. Hafif yapılı bir güneş kremi tercih ederek hem rahat hissedebilir hem de cildine iyi bir yatırım yapabilirsin.

5. Su içmeyi unutma!

Aslında işin en basit ama en çok unutulan kısmı su içmek! Gün boyunca yeterince su tükettiğinde cildinin görünümü fark edilir şekilde değişiyor. Mevsim geçişlerinde ise su içmeyi daha da sık ihmal ediyoruz. Yaz aylarında sıcaklardan dolayı susuzluğu daha çok hissediyoruz ama sonbahar ve kış geldiğinde aynı özeni göstermeyi atlamamak gerekiyor.

6. Maskelerle keyif kat.

Cilt maskeleri mevsim geçişlerinde hem cildine iyi gelir hem de ruhuna minik bir terapi etkisi yaratır. Haftada bir uygulayacağın maske sayesinde hem cildine destek olursun hem de kendine zaman ayırmış olursun.

7. Dudaklarını es geçme.

7. Dudaklarını es geçme.

Mevsim geçişlerinde dudaklar en çabuk kuruyan bölgelerden biri. Çoğu kişi yüzüne özen gösterirken dudaklarını unutur. Oysa gün içinde yanına alacağın nemlendirici bir balm hayat kurtarıcı olur. Rüzgarda ya da soğukta kuruyan dudakların için en kolay çözüm düzenli olarak balm sürmek. Hatta gece yatmadan önce uyguladığında sabah pürüzsüz bir şekilde uyanabilirsin.

8. Göz çevresine bakım yap!

Göz çevresi, yüzümüzdeki en ince ve en çabuk etkilenen bölge. Bu yüzden mevsim değişimlerinden en hızlı nasibini alan da yine burası. Özellikle kuruluk ya da yorgunluk belirtileri bu bölgede daha çabuk fark edilir. Bu yüzden hafif yapılı, nem veren bir kremle göz çevreni desteklemek çok önemli. Günde iki kez yapacağın küçük bir dokunuş, uzun vadede çok fark ettirir.

9. Mevsim meyve-sebzelerine yönel!

Mevsim geçişlerinde enerjini yüksek tutmak ve cildini korumak için sofranda bol bol mevsim sebzeleri ve meyveleri bulundurmalısın. Yazın kavun-karpuzdan aldığın ferahlığı, sonbaharda elma, armut ya da nar gibi meyvelerden; kışın ise portakal ve mandalinadan alabilirsin. Üstelik bu beslenme şekli sadece cildine değil, genel olarak ruh haline de iyi gelir.

10. Düzenli ol, vazgeçme!

Cilt bakımı bir günde sonuç veren bir şey değil. Tıpkı spor yapmak gibi süreklilik isteyen bir süreç. Bugün yaptığın bakımın karşılığını belki yarın değil ama bir ay sonra net bir şekilde görürsün. O yüzden sabırlı olmalı ve rutine sadık kalmalısın. Mevsim geçişleri bazen cildini şaşırtsa da, düzenli bakım sayesinde bu dönemi çok daha rahat atlatabilirsin.

