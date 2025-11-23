Sevgili Yengeç, bu hafta enerjinin biraz dalgalanabileceği bir döneme giriyorsun. Venüs ile Neptün arasındaki yumuşak enerji akışı, bağışıklık sistemini biraz hassaslaştırabilir. Bu durum, hafif bir üşütme hissi ya da boğazında hafif bir yanma gibi minik belirtilerle kendini gösterebilir. Ancak endişelenme, çünkü bu durum karşısında alabileceğin bazı önlemler var. Ilık içecekler tüketmek, hafif ve sağlıklı beslenme, vücudunu sıcak tutmak gibi basit adımlarla bu durumun üstesinden gelebilirsin.

Öte yandan, kalbin ve sinir sistemin bu dönemde sakinliği tercih ediyor olabilir. Hayatın hızına biraz ara verip kendi iç dünyana dönme ve kendini dinleme zamanı olabilir bu. Kendine biraz zaman ayırıp ruhunu ve bedenini dinlendirmek, bu dönemi daha rahat ve sağlıklı bir şekilde geçirmeni sağlayabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…