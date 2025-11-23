onedio
24 Kasım - 30 Kasım Yengeç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
24 - 30 Kasım 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.11.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 24 Kasım - 30 Kasım haftasında Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta enerjinin biraz dalgalanabileceği bir döneme giriyorsun. Venüs ile Neptün arasındaki yumuşak enerji akışı, bağışıklık sistemini biraz hassaslaştırabilir. Bu durum, hafif bir üşütme hissi ya da boğazında hafif bir yanma gibi minik belirtilerle kendini gösterebilir. Ancak endişelenme, çünkü bu durum karşısında alabileceğin bazı önlemler var. Ilık içecekler tüketmek, hafif ve sağlıklı beslenme, vücudunu sıcak tutmak gibi basit adımlarla bu durumun üstesinden gelebilirsin.

Öte yandan, kalbin ve sinir sistemin bu dönemde sakinliği tercih ediyor olabilir. Hayatın hızına biraz ara verip kendi iç dünyana dönme ve kendini dinleme zamanı olabilir bu. Kendine biraz zaman ayırıp ruhunu ve bedenini dinlendirmek, bu dönemi daha rahat ve sağlıklı bir şekilde geçirmeni sağlayabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

