Sevgili Yengeç, bu hafta Venüs ile Satürn üçgeninin etkisi altında, kariyerindeki sorumluluk duygusu adeta tavan yapıyor. Bu da iş yerindeki otoriteni ve haliyle geleceğini daha sağlam bir zemine oturtmanı sağlıyor. Yöneticilerin gözünde güvenilir, olgun ve kararlı bir figür olarak parlıyorsun. Belki de bir iş dosyasını toparlama veya bir süreci stabilize etme görevi sana verilir. Tam da bu noktada açıkça söylemeliyiz ki bugünlerde üstleneceğin her sorumluluk sana görünürlük vadedecek.

Öte yandan Merkür'ün durağan konuma geçişi ise maddi konularda aceleci olmaman gerektiğini işaret ediyor. Bu hafta hiçbir şeyi hızlıca halletmek için acele etmemelisin; özellikle uzun vadeli finansal planlar söz konusu olduğunda. İçgüdülerin, seni doğru yöne çekecek, bu konuda güvenebilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ile Neptün üçgeni, ruhunu yumuşatıyor ve duygusal bir hava katıyor. Şimdi atacağın romantik adımla partnerinle arandaki buzlar eriyebilir ya da heyecanlı bir teklifle evlilik hazırlıklarına başlayabilirsin. Karar ver, bu ilişkiden ne bekliyorsun? Öte yandan eğer bekarsan, bu hafta rüya gibi bir tanışma enerjisi seni sarabilir. Kendine yeni bir hayat kurma arzusu ile aşkı bulabilir, kararlarını iki kişilik vermeye başlayabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…