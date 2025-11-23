onedio
24 Kasım - 30 Kasım Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
24 - 30 Kasım 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.11.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 24 Kasım - 30 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 24 Kasım - 30 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta Venüs ile Satürn üçgeninin etkisi altında, kariyerindeki sorumluluk duygusu adeta tavan yapıyor. Bu da iş yerindeki otoriteni ve haliyle geleceğini daha sağlam bir zemine oturtmanı sağlıyor. Yöneticilerin gözünde güvenilir, olgun ve kararlı bir figür olarak parlıyorsun. Belki de bir iş dosyasını toparlama veya bir süreci stabilize etme görevi sana verilir. Tam da bu noktada açıkça söylemeliyiz ki bugünlerde üstleneceğin her sorumluluk sana görünürlük vadedecek. 

Öte yandan Merkür'ün durağan konuma geçişi ise maddi konularda aceleci olmaman gerektiğini işaret ediyor. Bu hafta hiçbir şeyi hızlıca halletmek için acele etmemelisin; özellikle uzun vadeli finansal planlar söz konusu olduğunda. İçgüdülerin, seni doğru yöne çekecek, bu konuda güvenebilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ile Neptün üçgeni, ruhunu yumuşatıyor ve duygusal bir hava katıyor. Şimdi atacağın romantik adımla partnerinle arandaki buzlar eriyebilir ya da heyecanlı bir teklifle evlilik hazırlıklarına başlayabilirsin. Karar ver, bu ilişkiden ne bekliyorsun? Öte yandan eğer bekarsan, bu hafta rüya gibi bir tanışma enerjisi seni sarabilir. Kendine yeni bir hayat kurma arzusu ile aşkı bulabilir, kararlarını iki kişilik vermeye başlayabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Astroloji Editörü
