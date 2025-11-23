Sevgili Yengeç, bu hafta senin için astrolojik anlamda oldukça hareketli geçecek. Venüs ile Satürn arasındaki üçgenin etkisi altında, kariyer hayatında sorumluluk duygusunu en üst seviyede hissedeceksin. İş yerindeki otoriten artacak ve bu durum, geleceğini daha sağlam bir zemine oturtmana yardımcı olacak. Yöneticilerinin gözünde, güvenilirlik, olgunluk ve kararlılık gibi niteliklerle öne çıkacak, adeta bir ışık gibi parlayacaksın. Belki de önemli bir iş dosyasını toparlama veya bir süreci stabilize etme gibi önemli görevler omuzlarına yüklenebilir.

Ancak, Merkür'ün durağan konuma geçişi, maddi konularda aceleci davranmaman gerektiğini gösteriyor. Bu hafta, hiçbir işi hızlıca halletmek için acele etmemen gerektiğini özellikle belirtmek isteriz. Bu, özellikle uzun vadeli finansal planların söz konusu olduğunda daha da önemli hale geliyor. Tam da bu noktada içgüdülerin, doğru karar için sana yol gösterecek! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…