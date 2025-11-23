Sevgili Yengeç, bu hafta gökyüzünde Venüs ile Neptün arasında oluşan üçgen, senin duygusal dünyanı tatlı bir melodi gibi sarıyor. Bu hafta, romantizminin doruklarına çıkabilir, sevgilinle arandaki buzları eritebilir ya da evlilik planlarına hızlı bir giriş yapabilirsin. Ancak öncelikle, kendine bir soru sorma zamanı geldi: Bu ilişkiden aslında ne bekliyorsun?

Öte yandan eğer bekarsan veya aşkı bulmak için sabırsızlanıyorsan, bu hafta tam sana göre! Gökyüzü, rüya gibi bir tanışma enerjisi ile seni kucaklıyor. Belki de yeni bir hayat kurma arzusuyla yanıp tutuşuyorsun ve bu hafta, hayatını paylaşabileceğin birini bulabilirsin. Artık kararlarını tek başına vermek yerine, iki kişilik düşünmeye başlayabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…