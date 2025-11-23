onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 24 Kasım - 30 Kasım Yengeç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
24 - 30 Kasım 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.11.2025 - 18:01

Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının aşkla imtihanını ve 24 Kasım - 30 Kasım haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 24 Kasım - 30 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu haftalık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta gökyüzünde Venüs ile Neptün arasında oluşan üçgen, senin duygusal dünyanı tatlı bir melodi gibi sarıyor. Bu hafta, romantizminin doruklarına çıkabilir, sevgilinle arandaki buzları eritebilir ya da evlilik planlarına hızlı bir giriş yapabilirsin. Ancak öncelikle, kendine bir soru sorma zamanı geldi: Bu ilişkiden aslında ne bekliyorsun?

Öte yandan eğer bekarsan veya aşkı bulmak için sabırsızlanıyorsan, bu hafta tam sana göre! Gökyüzü, rüya gibi bir tanışma enerjisi ile seni kucaklıyor. Belki de yeni bir hayat kurma arzusuyla yanıp tutuşuyorsun ve bu hafta, hayatını paylaşabileceğin birini bulabilirsin. Artık kararlarını tek başına vermek yerine, iki kişilik düşünmeye başlayabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Yengeç Burcu Yorumu

Aylık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Yengeç Burcu Yorumu

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Hafta Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Yengeç burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın